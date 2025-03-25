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Юнацька збірна України здобула важливу перемогу над Словаччиною

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Юнацька збірна України здобула важливу перемогу над Словаччиною
Українські юнаки перший раунд відбору Євро-2027 (U-19) проведуть у Лізі А

У матчі зі Словаччиною наші хлопці вирішували долю третьої сходинки у квартеті та збереження місця в Лізі А

Сьогодні, 25 березня юнацька збірна України U-17 (футболісти не старші 2008 року народження) завершила виступ у другому раунді відбору Євро-2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Раніше підопічні Олександра Ситника в межах групи А1 поступилися Хорватії (1:2) та Італії (1:2), утративши шанси на вихід у фінальний турнір. Тепер у матчі зі Словаччиною наші хлопці вирішували долю третьої сходинки у квартеті та збереження місця в Лізі А на перший раунд відбору Євро-2027 (U-19). Гра проходила в хорватському місті Сесвете.

На початку зустрічі команди обмінювалися невдалими ударами. На 17-й хвилині українці змарнували гольовий шанс – Джурабаєв на підступах до штрафного перехопив м’яч і віддав на Зубрія, який не влучив у ворота. Словаки відповіли ударом Гусара у площину.

Синьо-жовті продовжували атакувати й були ближчими до гола, зокрема з хорошої позиції промахнувся Люсін. Потім у суперника був небезпечний удар зі стандарту, тоді як у нашої команди Гамзик не зумів замкнути гострий простріл партнера. Незадовго до перерви перевірив кіпера словаків Зудін.

Другий тайм розпочався з дальнього удару Зудіна в площину. Певний час ініціативою володіла словацька збірна, тоді як українці зосередилися на контратаках. На 64-й хвилині Зудін пробивав після прострілу Гамзика, але Грамблічка виручив свою команду. На 76-й був гольовий момент у словаків, коли Хадасевич у ближньому бою не дав переграти себе Матеашу.

Далі були два хороші моменти в Кучерявого, який схибив, також мав шанс забити Зудін, але пробив зручно для кіпера. Потім свою класну нагоду не використали вже словаки. І все ж удача була на нашому боці – на 90-й хвилині Люсін після скидки від Мурадяна розібрався із захисником і воротарем та поставив крапку в поєдинку – 1:0.

Українські юнаки завершили мінітурнір перемогою й фінішували третіми в групі, тож перший раунд відбору Євро-2027 (U-19) вони проведуть у Лізі А.

Словаччина (U-17) – Україна (U-17) – 0:1 (0:0)

Гол: Люсін (90).

Нагадаємо, юнацька збірна України U-20 (футболісти не старші 2005 року народження) у межах навчально-тренувального збору провела товариський матч з однолітками з Норвегії

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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