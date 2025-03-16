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Сили оборони за пів року ліквідували відразу двох російських братів-футболістів

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Сили оборони за пів року ліквідували відразу двох російських братів-футболістів
Тимур та Расул Амірови мешкали у селі Нове Курманове Кунашакського району (Челябінська область РФ)

Тимур та Расул Амірови були вихованцями футбольної школи «Сигнал»

Захисники України ліквідували відразу двох російських братів-окупантів – Расула та Тимура Амірових. Про це повідомляє «Главком».

У суботу, 15 березня, у селі Нове Курманове Кунашакського району (Челябінська область РФ) відбулося прощання з окупантом Тимуром Аміровим. Він був тренер спортивної школи олімпійського резерву з футболу «Сигнал».

Аміров був вихованцем «Сигналу», займався там із п'ятого класу. Після служби в армії повернувся до «Сигналу» вже як тренер, працював там протягом чотирьох років. У липні минулого року Аміров підписав контракт з російською армією.

За пів року до цього на війні проти України загинув старший брат Тимура Расул Аміров. Він також займався футболом та був вихованцем футбольної школи «Сигнал». 

Прощання з Расулом Аміровим відбулося 24 листопада 2024 року.

Нагадаємо, у шпиталі Санкт-Петербурга від отриманих поранень помер гвардії капітан Бато Цидипов, російський окупант та дворазовий чемпіон світу з танкового біатлону.

Від початку повномасштабного російського вторгнення Цидипов воював у складі 5-ї гвардійської танкової бригади. За свої перемоги у танковому біатлоні він одержав позивний «Чемпіон».

18 січня під Урожайним окупант отримав тяжке поранення. Пізніше – помер у шпиталі.

Російські пропагандистські ресурси зазначають, що Бато Цидипов у 2019 році на полігоні Алабіно у Підмосков'ї у складі екіпажу встановив світовий рекорд швидкості на танку Т-72Б3, розігнавшись до швидкості 84 км/год та подолавши трасу за 1 годину 33 хвилини та 20 секунд.

Нагадаємо, колишній футболіст збірної Росії Дмитро Сенніков потрапив до бази сайту «Миротворець».

Зазначається, що ексфутболіст є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

У вересні 2021 року Сенніков незаконно відвідував анексований Крим.

22 лютого 2025 року Сенніков брав участь у пропагандистському заході – етапі дитячого футбольного фестивалю «чемпіонат переможців» у Тамбові. Учасниками заходу були діти учасників російського вторгнення до України, зібрані до команди «Чемпіони героїв».

Дмитро Сєнніков народився 24 червня 1976 року.

27 березня 2002 року дебютував в офіційних іграх у складі національної збірної Росії в товариському матчі проти Естонії. У тому ж році він поїхав на чемпіонат світу 2002 року в Японії і Південній Кореї, де зіграв в одному матчі групового етапу проти Бельгії.

Через два роки у складі збірної був учасником чемпіонату Європи 2004 року у Португалії. На полях Португалії Дмитро був основним захисником збірної Росії і зіграв у всіх трьох групових іграх: проти Іспанії, Португалії та Греції, але команда не вийшла з групи.

Всього протягом кар'єри у національній команді, яка тривала 4 роки, провів у формі головної команди країни 26 матчів.

Також Сенніков двічі ставав чемпіоном Росії у складі «Локомотива».

Теги: росія окупанти НОВИНИ ФУТБОЛУ війна

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