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Легендарний італійський футболіст відвідає Москву

Андрій Самойленко
glavcom.ua
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Легендарний італійський футболіст відвідає Москву
8 квітня італійський футболіст буде в Москві
фото з відкритих джерел

Тотті відвідає у Москві церемонію нагородження Премії РБ

Італійський футболіст, колишній півзахисник «Роми» та збірної Італії Франческо Тотті відвідає у Москві церемонію нагородження Премії РБ («Рейтинг букмекерів»). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на РБ у соцмережах.

«Все правильно, я їду 8 квітня до Москви. Візьму участь у Премії РБ. Не знаю, що ви там вигадали, але підтримаю круту ідею», – заявив на відео Тотті.

Також, як повідомляє tribuna, 11 березня на найбільших медіафасадах Москви було помічено відеоролик з презентацією 48-річного італійця.

Легендарний італійський футболіст відвідає Москву фото 1
фото: tribuna

Франческо Тотті — італійський футболіст, колишній капітан італійської «Роми», кольори якої захищав протягом усієї кар'єри, з 1992 по 2017 рік. Чемпіон світу 2006 року і віце-чемпіон Європи 2000 року в складі національної збірної Італії, також грав на чемпіонаті світу 2002 і чемпіонаті Європи 2004 року. Входить до тридцятки гравців за кількістю матчів і посів друге місце за кількістю голів у Серії А. Знаходиться на першому місці за загальною та єврокубковою кількістю матчів і голів за «Рому». Найкращий бомбардир римського дербі, а також гравець, який у його рамках провів найбільшу кількість матчів.

Нагадаємо, Російський півзахисник Захарян через візові проблеми не зміг вилетіти на гру в Манчестері. «Реал Сосьєдад», за який виступає росіянин, на виїзді у Манчестері проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи. Команди зіграли 1:1 у першому матчі. Зазначається, що російський півзахисник через візові проблеми не зміг вилетіти на гру в Манчестері.

Колишній футболіст збірної Росії Дмитро Сенніков потрапив до бази сайту «Миротворець». Зазначається, що ексфутболіст є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

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Теги: Франческо Тотті Москва НОВИНИ ФУТБОЛУ

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