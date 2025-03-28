Мілевський розповів, чому не хоче бути тренером

Мілевський: Мені цікаво знайти якогось нападника, схожого на мене, і привести його в «Динамо»

Мілевський: Дивлюся на тренерів – і мені їх шкода

Колишній форвард «Динамо» та збірної України Артем Мілевський розповів, чому не хоче спробувати себе у ролі тренера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.

«Не хочу та не люблю тренувати. Дивлюся на тренерів – і мені їх шкода. Мені це не цікаво. Мені цікаво знайти якогось нападника, схожого на мене, і привести його в «Динамо», щоб у нього вийшло. Цікавіше працювати саме з нападниками в структурі», – сказав Мілевський.

Нагадаємо, Мілевський пригадав неприємну історію, яка сталася з ним під час виступів у складі турецького «Газіантепспору».

Артем Мілевський в ефірі TikTok пригадав одне непорозуміння, яке сталося з ним у Туреччині.

«Одного разу ми поверталися автобусом із переможного виїзного матчу, я тоді асист ще віддав. Дорога далека – годин сім, а спекотно капець. Зупинилися на заправці. Усі турки пішли до холодильника з водою, а я до іншого – де пиво стояло. Щоб не нахабніти, взяв три баночки Heineken», – згадує Мілевський.

Він зазначив, що одразу відчув щось не те.

«Сів в автобус, а на мене всі обернулися і якось дивно подивилися», – розповів Артем.

Сам Мілевський не вбачав у цьому ніяких проблем.

«Їдемо далі. Тут литовський воротар Карчемарскас мені каже: «Пиво не можна, тут так не прийнято, турки здати тебе можуть». – «У сенсі не прийнято? Я ж не горілку або віскі взяв, а пару банок пива після гри – це нормально», – згадує нападник.

Завершилося усе «викликом на килим» до керівництва клубу.

«Після прибуття мене викликало керівництво клубу: «Що ти там влаштував в автобусі?» Коротше, здали мене. Після цього з турками я особливо не дружив. Вони постійно здають. Це не моя країна», – резюмував форвард.

Мілевський виступав за «Газіантепспор» з вересня по грудень 2013 року (дев’ять матчів, один гол, один асист).