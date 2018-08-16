Ефектна дружина капітана «Зорі» Олександра Караваєва, який став героем у матчі з «Брагою» (фотогалерея)



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Людмила Караваєва

Олександр часто виставляє в соціальних мережах фото дружини, які викликають не менший фурор, ніж його голи іменитим суперникам

Перший матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи між «Зорею» та «Брагою» закінчився бойовою нічиєю, від програшу луганську команду врятував її капітан - Олександр Караваєв, реалізувавши свій шанс на 72-ій хвилині.

Крім футбольної України, голу Караваєва раділи і його головні фанатки: дружина Людмила і трирічна донька Аріана.

До речі, Олександр часто виставляє в соціальних мережах фото дружини, які викликають не менший фурор, ніж його голи іменитим суперникам:

Нагадаємо, вже 16-го серпня «Зоря» зіграє матч-відповідь проти «Браги».

Початок зустрічі о 22:30.

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Джерело: xsport.ua