Кім Чен Ин напередодні Олімпіади побрязкав зброєю на параді у Пхеньяні

У столиці КНДР Пхеньяні відбувся парад на честь 70-річчя заснування збройних сил країни

Парад пройшов в переддень зимової Олімпіади та під час продовольчої кризи в Північній Кореї. Перед глядачами проїхали, зокрема, танки, БТРи, пройшли колони військових та сам диктатор Кім Чен Ин з дружиною. [GALLERY_BLOCK] Військові святкування пройшли на фоні масового голоду в рядах північнокорейських солдатів, який був спричинений посухою.



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Парад у КНДР

У столиці КНДР Пхеньяні відбувся парад на честь 70-річчя заснування збройних сил країни

Парад пройшов в переддень зимової Олімпіади та під час продовольчої кризи в Північній Кореї. Перед глядачами проїхали, зокрема, танки, БТРи, пройшли колони військових та сам диктатор Кім Чен Ин з дружиною.

Військові святкування пройшли на фоні масового голоду в рядах північнокорейських солдатів, який був спричинений посухою. Зокрема, як інформує Daily Mail, у селян відбирають останню їжу, аби прогодувати армію. Самих ж військових відправляють у поля шукати залишки врожаю. Також їх саджають на зламані рибальські човни і змушують ловити рибу в морі. Вони не мають навичок морської навігації, тож частина з них гине, також їхні судна регулярно прибиває до берегів Японії.

Парад на центральному столичному майдані Кім Ір Сена відвідали десятки тисяч глядачів.

Солдати вишиковувалися у фігури, формуючи слова та гасла.

Кім Чен Ин, одягнений у довге чорне зимове пальто, прибув у темному лімузин з дружиною під акомпанемент військового оркестру. Він стояв на червоній килимовій доріжці на початку заходу.

Кадри з параду державний телеканал Північної Кореї транслював через годину після його закінчення.

Практично всім зарубіжним ЗМІ заборонили доступ до події. Як правило, парад відбувається у квітні, а на нього запрошують сотні журналістів з усього світу.

Джерело: Gazeta.ua