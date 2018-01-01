Один військовий отримав травмування на Донбасі

Минулої доби уздовж усієї лінії зіткнення противник провів 17 прицільних обстрілів позицій збройних сил України

Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції ситуація на лінії зіткнення досягла загострення. Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Збройних сил України отримав бойове травмування. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк. «У результаті ворожих



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Минулої доби уздовж усієї лінії зіткнення противник провів 17 прицільних обстрілів позицій збройних сил України

Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції ситуація на лінії зіткнення досягла загострення. Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Збройних сил України отримав бойове травмування. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

«У результаті ворожих обстрілів один український захисник зазнав бойового травмування. Його доставлено до медичного закладу, де надано медичну допомогу. Стан здоровя нашого захисника задовільний», — повідомив він.

Загалом минулої доби уздовж усієї лінії зіткнення противник провів 17 прицільних обстрілів позицій збройних сил України, 5 разів українські військові відкривали вогонь у відповідь із зброї, не забороненої Мінськими угодами.

Крім того, за словами Гуцуляка, минулої доби військовослужбовці збройних сил України зафіксували черговий факт присутності російського озброєння на Донбасі.

«Нашому підрозділу протиповітряної оборони знову вдалося збити безпілотний літальний апарат російського виробництва «Орлан-10». За останні півтора місяця це вже четвертий збитий безпілотник цього типу», — зазначив речник.