На Полтавщині завалився спорткомплекс: у влади до нього не дійшли руки, бо не було коштів

У центрі міста Гребінки, яке знаходиться на Полтавщині, завалився спорткомплекс. Тепер посеред міста - руїни.

Самі руїни спорткомплексу обгородили, щоб не підпускати до них людей. Постраждалих немає. Причин обвалу міська влада поки що не називає. Мешканці ж міста обговорюють ситуацію в групі Гребінка online (Полтавщина) на Facebook. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Зокрема, вони припускають, що міська рада не підтримувала стан спорткомплексу в



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У центрі міста Гребінки, яке знаходиться на Полтавщині, завалився спорткомплекс. Тепер посеред міста - руїни.

Самі руїни спорткомплексу обгородили, щоб не підпускати до них людей. Постраждалих немає.

Причин обвалу міська влада поки що не називає. Мешканці ж міста обговорюють ситуацію в групі Гребінка online (Полтавщина) на Facebook.

Зокрема, вони припускають, що міська рада не підтримувала стан спорткомплексу в належному, посилаючись на нестачу коштів. Так, нещодавно від будівлі почала відходити стіна, але ніхто на це не зважав.

Джерело: Gazeta.ua