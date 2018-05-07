На Полтавщині завалився спорткомплекс: у влади до нього не дійшли руки, бо не було коштів
- Сьогодні, 15:47
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Розсилка
У центрі міста Гребінки, яке знаходиться на Полтавщині, завалився спорткомплекс. Тепер посеред міста - руїни.
Самі руїни спорткомплексу обгородили, щоб не підпускати до них людей. Постраждалих немає.
Причин обвалу міська влада поки що не називає. Мешканці ж міста обговорюють ситуацію в групі Гребінка online (Полтавщина) на Facebook.
Зокрема, вони припускають, що міська рада не підтримувала стан спорткомплексу в належному, посилаючись на нестачу коштів. Так, нещодавно від будівлі почала відходити стіна, але ніхто на це не зважав.
Джерело: Gazeta.ua