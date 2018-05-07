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    На Полтавщині завалився спорткомплекс: у влади до нього не дійшли руки, бо не було коштів

    У центрі міста Гребінки, яке знаходиться на Полтавщині, завалився спорткомплекс. Тепер посеред міста - руїни.
    Самі руїни спорткомплексу обгородили, щоб не підпускати до них людей. Постраждалих немає. Причин обвалу міська влада поки що не називає. Мешканці ж міста обговорюють ситуацію в групі Гребінка online (Полтавщина) на Facebook. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Зокрема, вони припускають, що міська рада не підтримувала стан спорткомплексу в
    • Сьогодні, 15:47
    • Розсилка

    У центрі міста Гребінки, яке знаходиться на Полтавщині, завалився спорткомплекс. Тепер посеред міста - руїни.

    Самі руїни спорткомплексу обгородили, щоб не підпускати до них людей. Постраждалих немає.

    Причин обвалу міська влада поки що не називає. Мешканці ж міста обговорюють ситуацію в групі Гребінка online (Полтавщина) на Facebook.

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    На Полтавщині завалився спорткомплекс: у влади до нього не дійшли руки, бо не було коштів
    На Полтавщині завалився спорткомплекс: у влади до нього не дійшли руки, бо не було коштів
    На Полтавщині завалився спорткомплекс: у влади до нього не дійшли руки, бо не було коштів
    На Полтавщині завалився спорткомплекс: у влади до нього не дійшли руки, бо не було коштів
    На Полтавщині завалився спорткомплекс: у влади до нього не дійшли руки, бо не було коштів
    На Полтавщині завалився спорткомплекс: у влади до нього не дійшли руки, бо не було коштів
    На Полтавщині завалився спорткомплекс: у влади до нього не дійшли руки, бо не було коштів
    На Полтавщині завалився спорткомплекс: у влади до нього не дійшли руки, бо не було коштів
    На Полтавщині завалився спорткомплекс: у влади до нього не дійшли руки, бо не було коштів

    Зокрема, вони припускають, що міська рада не підтримувала стан спорткомплексу в належному, посилаючись на нестачу коштів. Так, нещодавно від будівлі почала відходити стіна, але ніхто на це не зважав.

    Джерело: Gazeta.ua

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