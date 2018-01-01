Шалені тенісні пристрасті: як Федерер і Возняцкі вигравали Australian Open 2018. Фотогалерея

До Вашої уваги фоторепортаж з фінальних поєдинків цього тенісного турніру

Минулого вікенду у Мельбурні завершився Відкритий чемпіонат Австралії 2018 року з тенісу. У фіналі жіночого турніру представниця Данії Каролін Возняцкі перемогла Сімону Халеп з Румунії. Водночас, у чоловіків Роджер Федерер зі Швейцарії у важкому протистоянні здолав хорвата Марина Чилича. Для швейцарця це був 20-й титул на турнірах серії Grand