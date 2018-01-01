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    Шалені тенісні пристрасті: як Федерер і Возняцкі вигравали Australian Open 2018. Фотогалерея

    До Вашої уваги фоторепортаж з фінальних поєдинків цього тенісного турніру
    Минулого вікенду у Мельбурні завершився Відкритий чемпіонат Австралії 2018 року з тенісу. У фіналі жіночого турніру представниця Данії Каролін Возняцкі перемогла Сімону Халеп з Румунії. Водночас, у чоловіків Роджер Федерер зі Швейцарії у важкому протистоянні здолав хорвата Марина Чилича. Для швейцарця це був 20-й титул на турнірах серії Grand
    • Сьогодні, 12:01
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    Каролін Возняцкі
    Каролін Возняцкі

    До Вашої уваги фоторепортаж з фінальних поєдинків цього тенісного турніру

    Минулого вікенду у Мельбурні завершився Відкритий чемпіонат Австралії 2018 року з тенісу.

    У фіналі жіночого турніру представниця Данії Каролін Возняцкі перемогла Сімону Халеп з Румунії.

    Водночас, у чоловіків Роджер Федерер зі Швейцарії у важкому протистоянні здолав хорвата Марина Чилича.

    Для швейцарця це був 20-й титул на турнірах серії Grand Slam.

    Натомість, для Возняцкі це прем’єрна перемога на подібних престижних змаганнях.

    До Вашої уваги фоторепортаж зі згаданих вище фінальних поєдинків:

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    Каролін Возняцкі. Фото REUTERS
    Каролін Возняцкі. Фото REUTERS
    Сімона Халеп. Фото REUTERS
    Сімона Халеп. Фото AP Photo
    Каролін Возняцкі. Фото AP Photo
    Сімона Халеп. Фото REUTERS
    Каролін Возняцкі. Фото REUTERS
    Каролін Возняцкі. Фото AP Photo
    Сімона Халеп. Фото REUTERS
    Каролін Возняцкі. Фото REUTERS
    Каролін Возняцкі та Сімона Халеп. Фото REUTERS
    Каролін Возняцкі. Фото Getty Images
    Каролін Возняцкі. Фото REUTERS
    Каролін Возняцкі. Фото REUTERS
    Роджер Федерер. Фото REUTERS
    Марин Чилич. Фото REUTERS
    Роджер Федерер. Фото REUTERS
    Марин Чилич. Фото Getty Images
    Роджер Федерер. Фото AP Photo
    Роджер Федерер. Фото REUTERS
    Роджер Федерер. Фото AP Photo
    Роджер Федерер. Фото Getty Images
    Роджер Федерер. Фото Getty Images
    Роджер Федерер. Фото AP Photo
    Роджер Федерер. Фото Getty Images

    теніс Австралія
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