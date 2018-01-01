Шалені тенісні пристрасті: як Федерер і Возняцкі вигравали Australian Open 2018. Фотогалерея
- Сьогодні, 12:01
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Каролін Возняцкі
До Вашої уваги фоторепортаж з фінальних поєдинків цього тенісного турніру
Минулого вікенду у Мельбурні завершився Відкритий чемпіонат Австралії 2018 року з тенісу.
У фіналі жіночого турніру представниця Данії Каролін Возняцкі перемогла Сімону Халеп з Румунії.
Водночас, у чоловіків Роджер Федерер зі Швейцарії у важкому протистоянні здолав хорвата Марина Чилича.
Для швейцарця це був 20-й титул на турнірах серії Grand Slam.
Натомість, для Возняцкі це прем’єрна перемога на подібних престижних змаганнях.
До Вашої уваги фоторепортаж зі згаданих вище фінальних поєдинків: