5 фактів про Євро з художньої гімнастики у Києві: все, що потрібно знати про головну спортивну подію

Наприкінці листопада українська столиця опиниться в епіцентрі спортивного світу

Вже цього місяця Україна прийматиме 36-й чемпіонат Європи з художньої гімнастики, який спільними зусиллями Європейського гімнастичного союзу, Української федерації гімнастики, КМДА, а також Міністерства молоді та спорту було врятовано від можливого скасування через пандемію коронавірусу.

З 26 по 29 листопада у київському Палаці спорту майже півтори сотні гімнасток з 24 країн розіграють 8 комплектів нагород. Важливість цих змагань для спортсменок та тренерів важко переоцінити. Після вимушеної паузи ця континентальна першість відроджує таку необхідну змагальну практику, а також дає нагоду знову відчути дух великих змагань. Крім того, цьогорічний чемпіонат Європи – це найбільші спортивні змагання в українському та європейському спорті з моменту початку пандемії.

Тож розповідаємо детальніше основну інформацію, цікаві факти та зміни прийдешнього чемпіонату Європи, на який чекають тисячі поціновувачів цього виду спорту.

Найбільша спортивна подія 2020 року

Через пандемію коронавірусу було перенесено або взагалі скасовано низку великих спортивних подій. Зокрема, це стосується Євро-2020 з футболу, Олімпійських ігор у Токіо, чемпіонату світу з хокею, а також багатьох інших континентальних першостей. Проте чемпіонат Європи з художньої гімнастики, після довгих консультацій, було вирішено провести наприкінці листопада. І ці змагання можна офіційно назвати найбільшими в усьому спортивному світі 2020 року.

Повернення чемпіонату Європи до Києва через 16 років

Востаннє київський Палац Спорту приймав континентальну першість з художньої гімнастики у далекому 2004 році. Це був ювілейний, 20-й Чемпіонат Європи. Тоді наша національна збірна зусиллями Анни Безсонової, Наталії Годунко, Тамари Єрофеєвої виборола срібні нагороди у командних та індивідуальних змаганнях.

Анна Безсонова

Через 16 років Київ знову гостинно приймає учасниць 36-го чемпіонату Європи, а наша національна збірна покладає надії на нових юних зірок – Владу Нікольченко, Вікторію Онопрієнко, Валерію Юзьв'як, Анастасію Возняк та інших спортсменок, які представлятимуть Україну на цих змаганнях.

24 країни та майже півтори сотні гімнасток

До Києва завітає дійсно велика спортивна сім’я – 24 делегації, які заявили до участі 132 гімнастки включно з Україною. Цьогорічний чемпіонат Європи взагалі мав стати рекордним за кількістю країн-учасниць. У столиці України збирались виступати 311 гімнасток із 41 країни. Проте коронакриза внесла свої корективи.

На цьогорічній першості гімнастки змагатимуться за 8 комплектів нагород. За відсутності Росії цікава битва за медалі в багатоборстві розгорнеться між представницями Азербайджану, Білорусі, Ізраїлю, Італії. Головні надії в нашій команді покладаються на Вікторію Онопрієнко та Владу Нікольченко.

Влада Нікольченко

У старших групових змаганнях візьмуть участь дев’ять країн: Азербайджан, Білорусь, Естонія, Франція, Ізраїль, Італія, Туреччина, а також Україна. Вони будуть змагатися у груповому багатоборстві, загальнокомандній першості (разом з юніорами) та у предметному заліку. В індивідуальних змаганнях юніорки виконають свої чотири вправи в кваліфікації, щоб отримати шанс вийти у фінал.

З дотриманням заходів безпеки та без олімпійських ліцензій

На жаль, 36-й чемпіонат Європи відбуватиметься із певними обмеженнями та змінами, запровадженими Європейським гімнастичним союзом та олімпійським комітетом. Глядачі не зможуть бути присутніми безпосередньо в Палаці спорту, а олімпійська ліцензія розіграна на цих змаганнях не буде, адже Олімпіада була перенесена на наступний рік.

Старту змагань передуватиме процедура жеребкування

Варто відзначити, що особлива увага приділяється заходам безпеки, пов’язаним з недопущенням поширення коронавірусу. Європейський гімнастичний союз напередодні чемпіонату Європи розробив детальний регламент проведення змагань в умовах Covid-19. Окрім відсутності глядачів запроваджено низку необхідних положень.

Згідно з регламентом, до змагань допускаються особи лише з негативним ПЛР-тестом. Це стосується як учасників турніру, так і персоналу, суддів, тренерів, волонтерів та медіа. Обов'язковими є одноразові маски для усіх, дезінфекція поверхонь по кілька разів на день. На місці працюватимуть медичні служби, а перед церемонією нагородження дезінфікуватимуться навіть медалі, що зайвий раз наочно демонструє усю відповідальність організаторів у проведенні турніру.

Проте не все так погано, як може здаватися – змагання будуть транслюватися на всю Європу, в тому числі подивитися на виступи наших гімнасток можна буде і в Україні, а ліцензія на Олімпіаду в України вже є.

Збірна України - традиційний фаворит усіх міжнародних змагань з художньої гімнастики

Можна сміливо констатувати головний факт – спорт неможливо зупинити. Спорт живе і надалі, навіть у такі непрості часи. Тому ми з нетерпінням чекаємо старту чемпіонату Європи з гімнастики, який подарує нам багато позитивних емоцій.

Сергій Руденко, для «Главкома»



