Світоліна встановила унікальне для Підсумкових чемпіонатів досягнення



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Еліна Світоліна на Підсумкових турнірах просто нестримна Instagram Еліни Світоліної

До Еліни так добре на WTA Finals грала Серена Вільямс

Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла у всіх трьох матчах групового етапу Підсумкового чемпіонату WTA в Шеньчжені (Китай), не програвши жодного сету. Вона стала першою з 2013 року тенісисткою, якій підкорилося це досягнення. Шість років тому жодної партії на груповій стадії не програла американка Серена Вільямс.

Світоліна виграла свій дев'ятий матч поспіль на Підсумкових чемпіонатах. За вихід у фінал чинна чемпіонка посперечається зі швейцаркою Белінда Бенчіч. У другому півфіналі зіграють перша ракетка світу австралійка Ешлі Барті і чешка Кароліна Плішкова.

Підсумковий чемпіонат WTA завершиться 3 листопада. Призовий фонд WTA Finals 2019 року є рекордним в історії турніру - $ 14 млн.