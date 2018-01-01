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    Чарівна дебютантка Олімпіади: приваблива українська фігуристка Олександра Назарова

    Назарова разом зі своїм партнером Нікітіним не змогли відібратися у довільну програму
    Виступ 21-річної українки Олександри Назарової сподобався глядачам, але не суддям. Олександра в парі з Максимом Нікітіним представила короткий танець і зайняла лише підсумкове. 21-е місце, не відібравшись в довільну програму. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Виконання танцю українцями судді оцінили у 57.97 бала. Найкращий результат за
    • Сьогодні, 15:43
    • Розсилка
    Олександра Назарова
    Олександра Назарова

    Назарова разом зі своїм партнером Нікітіним не змогли відібратися у довільну програму

    Виступ 21-річної українки Олександри Назарової сподобався глядачам, але не суддям.

    Олександра в парі з Максимом Нікітіним представила короткий танець і зайняла лише підсумкове. 21-е місце, не відібравшись в довільну програму.

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    Чарівна дебютантка Олімпіади: приваблива українська фігуристка Олександра Назарова
    Чарівна дебютантка Олімпіади: приваблива українська фігуристка Олександра Назарова
    Чарівна дебютантка Олімпіади: приваблива українська фігуристка Олександра Назарова
    Чарівна дебютантка Олімпіади: приваблива українська фігуристка Олександра Назарова
    Чарівна дебютантка Олімпіади: приваблива українська фігуристка Олександра Назарова
    Чарівна дебютантка Олімпіади: приваблива українська фігуристка Олександра Назарова
    Чарівна дебютантка Олімпіади: приваблива українська фігуристка Олександра Назарова
    Чарівна дебютантка Олімпіади: приваблива українська фігуристка Олександра Назарова
    Чарівна дебютантка Олімпіади: приваблива українська фігуристка Олександра Назарова
    Чарівна дебютантка Олімпіади: приваблива українська фігуристка Олександра Назарова
    Чарівна дебютантка Олімпіади: приваблива українська фігуристка Олександра Назарова
    Чарівна дебютантка Олімпіади: приваблива українська фігуристка Олександра Назарова
    Чарівна дебютантка Олімпіади: приваблива українська фігуристка Олександра Назарова
    Чарівна дебютантка Олімпіади: приваблива українська фігуристка Олександра Назарова
    Чарівна дебютантка Олімпіади: приваблива українська фігуристка Олександра Назарова
    Чарівна дебютантка Олімпіади: приваблива українська фігуристка Олександра Назарова
    Чарівна дебютантка Олімпіади: приваблива українська фігуристка Олександра Назарова
    Чарівна дебютантка Олімпіади: приваблива українська фігуристка Олександра Назарова
    Чарівна дебютантка Олімпіади: приваблива українська фігуристка Олександра Назарова
    Чарівна дебютантка Олімпіади: приваблива українська фігуристка Олександра Назарова
    Чарівна дебютантка Олімпіади: приваблива українська фігуристка Олександра Назарова
    Чарівна дебютантка Олімпіади: приваблива українська фігуристка Олександра Назарова
    Чарівна дебютантка Олімпіади: приваблива українська фігуристка Олександра Назарова
    Чарівна дебютантка Олімпіади: приваблива українська фігуристка Олександра Назарова
    Чарівна дебютантка Олімпіади: приваблива українська фігуристка Олександра Назарова
    Чарівна дебютантка Олімпіади: приваблива українська фігуристка Олександра Назарова
    Чарівна дебютантка Олімпіади: приваблива українська фігуристка Олександра Назарова
    Чарівна дебютантка Олімпіади: приваблива українська фігуристка Олександра Назарова
    Чарівна дебютантка Олімпіади: приваблива українська фігуристка Олександра Назарова
    Чарівна дебютантка Олімпіади: приваблива українська фігуристка Олександра Назарова
    Чарівна дебютантка Олімпіади: приваблива українська фігуристка Олександра Назарова
    Чарівна дебютантка Олімпіади: приваблива українська фігуристка Олександра Назарова
    Чарівна дебютантка Олімпіади: приваблива українська фігуристка Олександра Назарова
    Чарівна дебютантка Олімпіади: приваблива українська фігуристка Олександра Назарова

    Виконання танцю українцями судді оцінили у 57.97 бала.

    Найкращий результат за виконання цієї програми (63.86) українці показали на чемпіонаті світу-2017 у Гельсінкі.

    Зауважимо, що такий бал дозволив би Олександру та Максиму відібратися у довільну програму.

    Усього у цій дисципліні фігурного катання брали участь 24 танцювальні пари.

    А лідерами перед довільною програмою є канадський дует Тесса Вертью - Скот Моїр, які більш ніж на півтора бала випереджають французів Габріеллу Пападакіс - Гійома Сізерона.

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