Чарівна дебютантка Олімпіади: приваблива українська фігуристка Олександра Назарова

Назарова разом зі своїм партнером Нікітіним не змогли відібратися у довільну програму

Виступ 21-річної українки Олександри Назарової сподобався глядачам, але не суддям. Олександра в парі з Максимом Нікітіним представила короткий танець і зайняла лише підсумкове. 21-е місце, не відібравшись в довільну програму. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Виконання танцю українцями судді оцінили у 57.97 бала. Найкращий результат за