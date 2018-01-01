Чарівна дебютантка Олімпіади: приваблива українська фігуристка Олександра Назарова
- Сьогодні, 15:43
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Назарова разом зі своїм партнером Нікітіним не змогли відібратися у довільну програму
Виступ 21-річної українки Олександри Назарової сподобався глядачам, але не суддям.
Олександра в парі з Максимом Нікітіним представила короткий танець і зайняла лише підсумкове. 21-е місце, не відібравшись в довільну програму.
Виконання танцю українцями судді оцінили у 57.97 бала.
Найкращий результат за виконання цієї програми (63.86) українці показали на чемпіонаті світу-2017 у Гельсінкі.
Зауважимо, що такий бал дозволив би Олександру та Максиму відібратися у довільну програму.
Усього у цій дисципліні фігурного катання брали участь 24 танцювальні пари.
А лідерами перед довільною програмою є канадський дует Тесса Вертью - Скот Моїр, які більш ніж на півтора бала випереджають французів Габріеллу Пападакіс - Гійома Сізерона.