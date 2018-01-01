Десяту золоту медаль Пхьончхану-2018 для Норвегії здобув ковзаняр Лорентсен
- Сьогодні, 14:55
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Гавард Лорентсен переміг на дистанції 500 м з олімпійським рекордом
Гавард Лорентсен з Норвегії став олімпійським чемпіоном 2018 року з ковзанярського спорту.
І здобув він золоту нагороду у Пхьончхані на дистанції 500 метрів з новим олімпійським рекордом.
На одну соту секунди він поліпшив час американця Кейсі Фітцрендольфа, який свій рекорд встановив у 2002 році у Солт-Лейк-Сіті.
На ту ж саму соту секунди Лорентсен випередив на Іграх-2018 господаря змагань Чха Мін Гю, який у підсумку став другим.
Бронзову нагороду здобув Гао Тінюй з Китаю, який виграв боротьбу у фіна Міки Поутали.
Україна у ковзанярському спорті на Олімпійських іграх 2018 року не представлена.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Ковзанярський спорт
500м, чоловіки
1. Гавард Лорентсен (Норвегія) – 34.41 (олімпійський рекорд)
2. Чха Мін Гю (Південна Корея) - +0.01
3. Гао Тінюй (Китай) - +0.24
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