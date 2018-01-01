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    Десяту золоту медаль Пхьончхану-2018 для Норвегії здобув ковзаняр Лорентсен

    Гавард Лорентсен переміг на дистанції 500 м з олімпійським рекордом
    Гавард Лорентсен з Норвегії став олімпійським чемпіоном 2018 року з ковзанярського спорту. І здобув він золоту нагороду у Пхьончхані на дистанції 500 метрів з новим олімпійським рекордом. На одну соту секунди він поліпшив час американця Кейсі Фітцрендольфа, який свій рекорд встановив у 2002 році у Солт-Лейк-Сіті. На ту ж саму соту секунди
    • Сьогодні, 14:55
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    Фото Getty Images
    Фото Getty Images

    Гавард Лорентсен переміг на дистанції 500 м з олімпійським рекордом

    Гавард Лорентсен з Норвегії став олімпійським чемпіоном 2018 року з ковзанярського спорту.

    І здобув він золоту нагороду у Пхьончхані на дистанції 500 метрів з новим олімпійським рекордом.

    На одну соту секунди він поліпшив час американця Кейсі Фітцрендольфа, який свій рекорд встановив у 2002 році у Солт-Лейк-Сіті.

    На ту ж саму соту секунди Лорентсен випередив на Іграх-2018 господаря змагань Чха Мін Гю, який у підсумку став другим.

    Бронзову нагороду здобув Гао Тінюй з Китаю, який виграв боротьбу у фіна Міки Поутали.

    Україна у ковзанярському спорті на Олімпійських іграх 2018 року не представлена.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Ковзанярський спорт

    500м, чоловіки

    1. Гавард Лорентсен (Норвегія) – 34.41 (олімпійський рекорд)
    2. Чха Мін Гю (Південна Корея) - +0.01
    3. Гао Тінюй (Китай) - +0.24

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    Олімпійські ігри (Олімпіада) рекорд ковзанярський спорт
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