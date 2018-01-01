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    Тут була війна? Моторошні фото занедбаного трампліну для фристайлу у Миколаєві

    У 2014 році посадовці відрапортували про те, що трамплін приведено до ладу
    Наш єдиний олімпійський чемпіон Пхьончхана Олександр Абраменко народився в Первомайську і представляє Миколаїв. Тут є унікальна за українськими мірками споруда для фристайлу. Це літній трамплін ФСТ «Спартак», який було побудовано в 1988 році. Він зручний для початківців спортсменів, адже приземлення відбувається не на тверду поверхню, а
    • Сьогодні, 13:42
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    Занедбаний трамплін для фристайлу у Миколаєві
    Занедбаний трамплін для фристайлу у Миколаєві

    У 2014 році посадовці відрапортували про те, що трамплін приведено до ладу

    Наш єдиний олімпійський чемпіон Пхьончхана Олександр Абраменко народився в Первомайську і представляє Миколаїв. Тут є унікальна за українськими мірками споруда для фристайлу. Це літній трамплін ФСТ «Спартак», який було побудовано в 1988 році. Він зручний для початківців спортсменів, адже приземлення відбувається не на тверду поверхню, а у воду. І головне - тренуватися можна влітку.

    З кожним роком стан трампліну погіршувався. У 2012-му в Миколаєві піднявся великий скандал після продажу спортивної бази приватному підприємству. Судові тяжби призвели до повернення бази у власність держави, і в 2014 році посадовці відрапортували про те, що трамплін приведено до ладу.

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    Минуло 4 роки. Ось так сьогодні виглядає цей трамплін:

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    Тут була війна? Моторошні фото занедбаного трампліну для фристайлу у Миколаєві
    Тут була війна? Моторошні фото занедбаного трампліну для фристайлу у Миколаєві
    Тут була війна? Моторошні фото занедбаного трампліну для фристайлу у Миколаєві
    Тут була війна? Моторошні фото занедбаного трампліну для фристайлу у Миколаєві
    Тут була війна? Моторошні фото занедбаного трампліну для фристайлу у Миколаєві
    Тут була війна? Моторошні фото занедбаного трампліну для фристайлу у Миколаєві
    Тут була війна? Моторошні фото занедбаного трампліну для фристайлу у Миколаєві
    Тут була війна? Моторошні фото занедбаного трампліну для фристайлу у Миколаєві
    Тут була війна? Моторошні фото занедбаного трампліну для фристайлу у Миколаєві
    Тут була війна? Моторошні фото занедбаного трампліну для фристайлу у Миколаєві
    Тут була війна? Моторошні фото занедбаного трампліну для фристайлу у Миколаєві
    Тут була війна? Моторошні фото занедбаного трампліну для фристайлу у Миколаєві
    Тут була війна? Моторошні фото занедбаного трампліну для фристайлу у Миколаєві
    Тут була війна? Моторошні фото занедбаного трампліну для фристайлу у Миколаєві

    Крім Абраменка, свої перші стрибки на цьому трампліні колись робили олімпійська чемпіонка Сочі Алла Цупер (зараз виступає за Білорусь) і бронзова призерка чемпіонату світу Ольга Волкова.

    Джерело: ua.tribuna.com

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