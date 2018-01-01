Український дует фігуристів Назарова - Нікітін до довільної програми у Пхьончхані не потрапили

Олександра та Максим зупинилися на підсумковому 21-му місці

Український танцювальний дует Олександра Назарова - Максим Нікітін припинив боротьбу за медалі на Олімпійських іграх 2018 року. У Пхьончхані українські фігуристи показали 21-й результат у короткій програмі, не потрапивши таким чином у довільну. Виконання танцю українцями судді оцінили у 57.97 бала. Найкращий результат за виконання цієї програми