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    Український дует фігуристів Назарова - Нікітін до довільної програми у Пхьончхані не потрапили

    Олександра та Максим зупинилися на підсумковому 21-му місці
    Український танцювальний дует Олександра Назарова - Максим Нікітін припинив боротьбу за медалі на Олімпійських іграх 2018 року. У Пхьончхані українські фігуристи показали 21-й результат у короткій програмі, не потрапивши таким чином у довільну. Виконання танцю українцями судді оцінили у 57.97 бала. Найкращий результат за виконання цієї програми
    • Сьогодні, 08:40
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    Олександра та Максим зупинилися на підсумковому 21-му місці

    Український танцювальний дует Олександра Назарова - Максим Нікітін припинив боротьбу за медалі на Олімпійських іграх 2018 року.

    У Пхьончхані українські фігуристи показали 21-й результат у короткій програмі, не потрапивши таким чином у довільну.

    Виконання танцю українцями судді оцінили у 57.97 бала.

    Найкращий результат за виконання цієї програми (63.86) українці показали на чемпіонаті світу-2017 у Гельсінкі.

    Зауважимо, що такий бал дозволив би Олександру та Максиму відібратися у довільну програму.

    Усього у цій дисципліні фігурного катання брали участь 24 танцювальні пари.

    А лідерами перед довільною програмою є канадський дует Тесса Вертью - Скот Моїр, які більш ніж на півтора бала випереджають французів Габріеллу Пападакіс - Гійома Сізерона.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Фігурне катання

    Танці на льоду

    1. Тесса Вертью / Скот Моїр (Канада) – 83.67
    2. Габріелла Пападакіс / Гійом Сізерон (Франція) – 81.93
    3. Медісон Габбелл / Захарій Донохью (США) – 77.75
    ...21. Олександра Назарова / Максим Нікітін (Україна) – 57.97

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    Олімпійські ігри (Олімпіада) фігурне катання
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