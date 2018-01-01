Український дует фігуристів Назарова - Нікітін до довільної програми у Пхьончхані не потрапили
- Сьогодні, 08:40
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Олександра та Максим зупинилися на підсумковому 21-му місці
Український танцювальний дует Олександра Назарова - Максим Нікітін припинив боротьбу за медалі на Олімпійських іграх 2018 року.
У Пхьончхані українські фігуристи показали 21-й результат у короткій програмі, не потрапивши таким чином у довільну.
Виконання танцю українцями судді оцінили у 57.97 бала.
Найкращий результат за виконання цієї програми (63.86) українці показали на чемпіонаті світу-2017 у Гельсінкі.
Зауважимо, що такий бал дозволив би Олександру та Максиму відібратися у довільну програму.
Усього у цій дисципліні фігурного катання брали участь 24 танцювальні пари.
А лідерами перед довільною програмою є канадський дует Тесса Вертью - Скот Моїр, які більш ніж на півтора бала випереджають французів Габріеллу Пападакіс - Гійома Сізерона.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Фігурне катання
Танці на льоду
1. Тесса Вертью / Скот Моїр (Канада) – 83.67
2. Габріелла Пападакіс / Гійом Сізерон (Франція) – 81.93
3. Медісон Габбелл / Захарій Донохью (США) – 77.75
...21. Олександра Назарова / Максим Нікітін (Україна) – 57.97
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