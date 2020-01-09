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    15-річна тенісистка Гауфф дорікнула батьку за нецензурну лексику на корті

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    15-річна тенісистка Гауфф дорікнула батьку за нецензурну лексику на корті

    «Ти не можеш лаятися, ти сказав слово «чортова»

    Під час матчу другого кола турніру в Окленді (Нова Зеландія) між американкою Корі Гауфф і німкенею Лаурою Зігемунд стався кумедний момент, повідомляє AFP. Після першого сету, який 15-річна Гауфф виграла з рахунком 7:5, на корт вийшов її батько і тренер Корі Гауфф.

    Він сказав доньці: «Ти знаєш, що ти зробила в трьох останніх геймах. Ти не віддала жодного простого очка на її чортовій подачі».

    Гауфф відповіла: «Ти не можеш лаятися, ти сказав слово «чортова».

    На виправдання батька, що «це не рахується», тенісистка, посміхнувшись, наполягла: «Іноді рахується».

    В результаті Корі зазнала поразки з рахунком 7:5, 2:6, 3:6. За вихід до півфіналу Зігемунд посперечається з 23-кратною переможницею Мейджорів американкою Сереною Вільямс.

    Джерело: Чемпионат.com

    теніс
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