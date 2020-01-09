15-річна тенісистка Гауфф дорікнула батьку за нецензурну лексику на корті
«Ти не можеш лаятися, ти сказав слово «чортова»
Під час матчу другого кола турніру в Окленді (Нова Зеландія) між американкою Корі Гауфф і німкенею Лаурою Зігемунд стався кумедний момент, повідомляє AFP. Після першого сету, який 15-річна Гауфф виграла з рахунком 7:5, на корт вийшов її батько і тренер Корі Гауфф.
Він сказав доньці: «Ти знаєш, що ти зробила в трьох останніх геймах. Ти не віддала жодного простого очка на її чортовій подачі».
Гауфф відповіла: «Ти не можеш лаятися, ти сказав слово «чортова».
На виправдання батька, що «це не рахується», тенісистка, посміхнувшись, наполягла: «Іноді рахується».
В результаті Корі зазнала поразки з рахунком 7:5, 2:6, 3:6. За вихід до півфіналу Зігемунд посперечається з 23-кратною переможницею Мейджорів американкою Сереною Вільямс.
Джерело: Чемпионат.com