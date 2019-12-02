Гаряча фінська блондинка: романтичні фото юної фігуристки Еммі Пелтонен



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В Instagram ця красуня користується особливою популярністю: її сторінка має майже 10 тисяч підписників

Еммі Пелтонен - 20-річна фінська фігуристка, що виступає в одиночному катанні, переможниця FBMA Trophy, дворазова чемпіонка Фінляндії, срібний призер чемпіонату Фінляндії, віце-чемпіонка Фінляндії серед юніорів, представляла збірну країни на зимових Олімпійських іграх 2018 року.

Варто зазначити, що в Instagram ця красуня користується особливою популярністю: її сторінка має майже 10 тисяч підписників.