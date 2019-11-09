Колишня російська фігуристка виграла медаль за Україну



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Анастасія Шабовтова має підстави для радості Скрін-шот

Анастасія Шабовтова посіла друге місце на змаганнях у Ризі

Колишня російська фігуристка Анастасія Шаботова принесла Україні першу медаль на турнiрi в Ризi (Латвія).

У довільну програму Анастасія включила один з найскладніших стрибкових елементів – потрійний аксель, але не впоралася з ним. Після цього фігуристка чисто виконала каскад потрійний лутц + потрійний тулуп, сольні потрійний ріттберґер і подвійний аксель. У той же час, потрійний лутц + ойлер + потрійний сальхов, а також сольний потрійний фліп і потрійний фліп в каскаді з подвійним тулупом вийшли з помилками.

За довільну програму Анастасія отримала оцінку 105,41, що дозволило вийти вперед росіянці Ксенії Синіцинiй, яка без особливих помарок відкатала свою композицію, набравши 122,22 балів. Росіянка, яка після короткого прокату була шостою, і стала переможницею турніру з загальним результатом 176,67.

Третє місце у латвійської спортсменки Марії Большової – 158,83.