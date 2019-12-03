Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова



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Instagram цієї білявки має доволі солідні цифри: за її пригодами слідкують майже 100 тисяч підписників

Дівчина 27-річного захисника київського «Динамо» Артема Шабанова Юліанна активно займається спортом і захоплюється йогою.

Також красуня любить подорожувати та бере участь в конкурсах краси.

Варто зазначити, що Instagram цієї білявки має доволі солідні цифри: майже 100 тисяч фоловерів слідкують за пригодами звабливої красуні.