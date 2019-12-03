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    Скотч. Спорт

    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова

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    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова

    Instagram цієї білявки має доволі солідні цифри: за її пригодами слідкують майже 100 тисяч підписників

    Дівчина 27-річного захисника київського «Динамо» Артема Шабанова Юліанна активно займається спортом і захоплюється йогою.

    Також красуня любить подорожувати та бере участь в конкурсах краси.

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    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова
    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова
    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова
    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова
    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова
    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова
    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова
    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова
    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова
    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова
    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова
    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова
    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова
    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова
    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова
    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова
    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова
    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова
    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова
    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова
    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова
    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова
    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова
    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова
    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова
    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова
    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова
    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова
    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова
    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова
    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова
    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова
    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова
    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова
    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова
    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова
    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова
    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова
    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова
    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова
    Красуня, яка полюбляє відверті фотосесії. Екстремальні фото коханої бека «Динамо» Шабанова

    Варто зазначити, що Instagram цієї білявки має доволі солідні цифри: майже 100 тисяч фоловерів слідкують за пригодами звабливої красуні.

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