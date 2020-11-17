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    Скотч. Спорт

    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді

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    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді

    З такою зовнішністю для Сюзанни спортивні титули не є такими вже й важливими

    21-річна італійська тенісистка Сюзанна Джованарді поки не здобула великих успіхів в тенісі — вона може похизуватися лише поєдинками на турнірах ITF.

    За кар'єру дівчина заробила лише 1625 доларів призових, а останній свою гру на професійному рівні вона провела ще літом 2019 року.

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    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді
    Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді

    Однак, Сюзанна пішла іншим шляхом і виграла титул не в спорті — в 2019 році вона стала «Міс Італія».

    Варто зазначити, що в Instagram ця красуня користується особливою популярністю: її сторінка має більше 16 тисяч підписників.

    Теги: теніс
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