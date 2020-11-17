Її не лякають відверті бікіні. Ефектні світлини італійської тенісистки Сюзанни Джованарді

З такою зовнішністю для Сюзанни спортивні титули не є такими вже й важливими

21-річна італійська тенісистка Сюзанна Джованарді поки не здобула великих успіхів в тенісі — вона може похизуватися лише поєдинками на турнірах ITF.

За кар'єру дівчина заробила лише 1625 доларів призових, а останній свою гру на професійному рівні вона провела ще літом 2019 року.

Однак, Сюзанна пішла іншим шляхом і виграла титул не в спорті — в 2019 році вона стала «Міс Італія».

Варто зазначити, що в Instagram ця красуня користується особливою популярністю: її сторінка має більше 16 тисяч підписників.