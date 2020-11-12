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    Українець Стаховський переміг у матчі, який складався не на його користь, росіянина Сафіулліна

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    Сергій Стаховський зіграє у чвертьфіналі одиночного розряду вперше за рік - Українець Стаховський переміг у матчі, який складався не на його користь, росіянина Сафіулліна
    Сергій Стаховський зіграє у чвертьфіналі одиночного розряду вперше за рік
    Світлина - Великий теніс України

    Сергій вийшов у чвертьфінал «челленджера» в Братиславі

    Найсильніший тенісист України Сергій Стаховський, котрий посідає в поточному світовому рейтингу 195-те місце, вийшов у чвертьфінал турніру Slovak Open 2020 із серії ATP Challenger Tour в словацькій столиці Братиславі (покриття – хард, призовий фонд - € 44 820).

    В 1/8 фіналу Сергій переміг 180-го номера рейтингу АТР Романа Сафіулліна із РФ – 4:6, 6:4, 6:4. Матч тривав годину і 43 хвилини і попервах складався не на користь українця.

    Зауважимо, що в першому колі Стаховський переміг словака Лукаша Лацка (АТР №192).

    У чвертьфіналі Сергій зустрінеться з німцем Максиміліаном Мартерером (АТР №242).

    Стаховський вперше за рік виступить у чвертьфіналі турніру в одиночному розряді (в листопаді сезону-2019 дійшов до цієї стадії на «челленджері» в Фінляндії).

     Читайте також: Сергій Стаховський: Похід у політику виключаю. Маю забагато принципів
    Сергій Стаховський теніс Роман Сафіуллін Лукаш Лацко
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