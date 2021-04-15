Вона любить відверті бікіні та божевільну швидкість. Ефектні фото легендарної Ліндсі Вонн

Вонн завершила спортивну кар'єру після чемпіонату світу 2019 року

Багатьма фахівцями саме Ліндсі називається найсильнішою в історії гірськолижницею в швидкісних дисциплінах

Ліндсі Вонн – 36-річна американська гірськолижниця. Вона є володарка золотої та 6 бронзових медалей Олімпійських ігор.

Також Ліндсі - дворазова чемпіонка світу, володарка 6 срібних і 9 бронзових нагород чемпіонатів світу, переможниця 82 етапів Кубка світу та володарка 4 «Кришталеві глобусів»

Вонн завершила спортивну кар'єру після чемпіонату світу 2019 року. Багатьма фахівцями саме Ліндсі називається найсильнішою в історії гірськолижницею в швидкісних дисциплінах.