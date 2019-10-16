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    Струнка та довгонога красуня з Чехії. Ефектні фото юної тенісистки Магдалени Пантучкової

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    Струнка та довгонога красуня з Чехії. Ефектні фото юної тенісистки Магдалени Пантучкової

    Наразі в одиночному рейтингу WTA Магдалена посідає 599 позицію

    Магдалена Пантучкова - молода та приваблива чеська тенісистка. За свою нетривалу професійну кар'єру ця 20-річна спортсменка вже заробила 53258.

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    Струнка та довгонога красуня з Чехії. Ефектні фото юної тенісистки Магдалени Пантучкової
    Струнка та довгонога красуня з Чехії. Ефектні фото юної тенісистки Магдалени Пантучкової
    Струнка та довгонога красуня з Чехії. Ефектні фото юної тенісистки Магдалени Пантучкової
    Струнка та довгонога красуня з Чехії. Ефектні фото юної тенісистки Магдалени Пантучкової
    Струнка та довгонога красуня з Чехії. Ефектні фото юної тенісистки Магдалени Пантучкової
    Струнка та довгонога красуня з Чехії. Ефектні фото юної тенісистки Магдалени Пантучкової
    Струнка та довгонога красуня з Чехії. Ефектні фото юної тенісистки Магдалени Пантучкової
    Струнка та довгонога красуня з Чехії. Ефектні фото юної тенісистки Магдалени Пантучкової
    Струнка та довгонога красуня з Чехії. Ефектні фото юної тенісистки Магдалени Пантучкової
    Струнка та довгонога красуня з Чехії. Ефектні фото юної тенісистки Магдалени Пантучкової
    Струнка та довгонога красуня з Чехії. Ефектні фото юної тенісистки Магдалени Пантучкової
    Струнка та довгонога красуня з Чехії. Ефектні фото юної тенісистки Магдалени Пантучкової
    Струнка та довгонога красуня з Чехії. Ефектні фото юної тенісистки Магдалени Пантучкової
    Струнка та довгонога красуня з Чехії. Ефектні фото юної тенісистки Магдалени Пантучкової
    Струнка та довгонога красуня з Чехії. Ефектні фото юної тенісистки Магдалени Пантучкової
    Струнка та довгонога красуня з Чехії. Ефектні фото юної тенісистки Магдалени Пантучкової
    Струнка та довгонога красуня з Чехії. Ефектні фото юної тенісистки Магдалени Пантучкової
    Струнка та довгонога красуня з Чехії. Ефектні фото юної тенісистки Магдалени Пантучкової
    Струнка та довгонога красуня з Чехії. Ефектні фото юної тенісистки Магдалени Пантучкової
    Струнка та довгонога красуня з Чехії. Ефектні фото юної тенісистки Магдалени Пантучкової
    Струнка та довгонога красуня з Чехії. Ефектні фото юної тенісистки Магдалени Пантучкової
    Струнка та довгонога красуня з Чехії. Ефектні фото юної тенісистки Магдалени Пантучкової
    Струнка та довгонога красуня з Чехії. Ефектні фото юної тенісистки Магдалени Пантучкової
    Струнка та довгонога красуня з Чехії. Ефектні фото юної тенісистки Магдалени Пантучкової
    Струнка та довгонога красуня з Чехії. Ефектні фото юної тенісистки Магдалени Пантучкової
    Струнка та довгонога красуня з Чехії. Ефектні фото юної тенісистки Магдалени Пантучкової
    Струнка та довгонога красуня з Чехії. Ефектні фото юної тенісистки Магдалени Пантучкової
    Струнка та довгонога красуня з Чехії. Ефектні фото юної тенісистки Магдалени Пантучкової
    Струнка та довгонога красуня з Чехії. Ефектні фото юної тенісистки Магдалени Пантучкової
    Струнка та довгонога красуня з Чехії. Ефектні фото юної тенісистки Магдалени Пантучкової
    Струнка та довгонога красуня з Чехії. Ефектні фото юної тенісистки Магдалени Пантучкової
    Струнка та довгонога красуня з Чехії. Ефектні фото юної тенісистки Магдалени Пантучкової
    Струнка та довгонога красуня з Чехії. Ефектні фото юної тенісистки Магдалени Пантучкової
    Струнка та довгонога красуня з Чехії. Ефектні фото юної тенісистки Магдалени Пантучкової
    Струнка та довгонога красуня з Чехії. Ефектні фото юної тенісистки Магдалени Пантучкової
    Струнка та довгонога красуня з Чехії. Ефектні фото юної тенісистки Магдалени Пантучкової
    Струнка та довгонога красуня з Чехії. Ефектні фото юної тенісистки Магдалени Пантучкової
    Струнка та довгонога красуня з Чехії. Ефектні фото юної тенісистки Магдалени Пантучкової

    Наразі в одиночному рейтингу WTA Пантучкова посідає 599 позицію. В парному ж рейтингу Магдалена займає 996 позицію.
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