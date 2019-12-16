  1. Головна
  2. Спорт
  3. Скотч. Спорт
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Скотч. Спорт

    Тенісистка Б'янка Андреєску: гаряча канадська красуня, яка зачаровує своїми відвертими фото

    • Розсилка
    19-річна чемпіонка US Open&nbsp;Б'янка Андреєску - Тенісистка Б'янка Андреєску: гаряча канадська красуня, яка зачаровує своїми відвертими фото
    19-річна чемпіонка US Open Б'янка Андреєску

    Б'янка Андреєску - найкраща спортсменка Канади у 2019 році

    19-річна чемпіонка US Open Б'янка Андреєску стала справжнім відкриттям в тенісі у 2019 році.

    1 з 26
    на весь екран згорнути
    Тенісистка Б'янка Андреєску: гаряча канадська красуня, яка зачаровує своїми відвертими фото
    Тенісистка Б'янка Андреєску: гаряча канадська красуня, яка зачаровує своїми відвертими фото
    Тенісистка Б'янка Андреєску: гаряча канадська красуня, яка зачаровує своїми відвертими фото
    Тенісистка Б'янка Андреєску: гаряча канадська красуня, яка зачаровує своїми відвертими фото
    Тенісистка Б'янка Андреєску: гаряча канадська красуня, яка зачаровує своїми відвертими фото
    Тенісистка Б'янка Андреєску: гаряча канадська красуня, яка зачаровує своїми відвертими фото
    Тенісистка Б'янка Андреєску: гаряча канадська красуня, яка зачаровує своїми відвертими фото
    Тенісистка Б'янка Андреєску: гаряча канадська красуня, яка зачаровує своїми відвертими фото
    Тенісистка Б'янка Андреєску: гаряча канадська красуня, яка зачаровує своїми відвертими фото
    Тенісистка Б'янка Андреєску: гаряча канадська красуня, яка зачаровує своїми відвертими фото
    Тенісистка Б'янка Андреєску: гаряча канадська красуня, яка зачаровує своїми відвертими фото
    Тенісистка Б'янка Андреєску: гаряча канадська красуня, яка зачаровує своїми відвертими фото
    Тенісистка Б'янка Андреєску: гаряча канадська красуня, яка зачаровує своїми відвертими фото
    Тенісистка Б'янка Андреєску: гаряча канадська красуня, яка зачаровує своїми відвертими фото
    Тенісистка Б'янка Андреєску: гаряча канадська красуня, яка зачаровує своїми відвертими фото
    Тенісистка Б'янка Андреєску: гаряча канадська красуня, яка зачаровує своїми відвертими фото
    Тенісистка Б'янка Андреєску: гаряча канадська красуня, яка зачаровує своїми відвертими фото
    Тенісистка Б'янка Андреєску: гаряча канадська красуня, яка зачаровує своїми відвертими фото
    Тенісистка Б'янка Андреєску: гаряча канадська красуня, яка зачаровує своїми відвертими фото
    Тенісистка Б'янка Андреєску: гаряча канадська красуня, яка зачаровує своїми відвертими фото
    Тенісистка Б'янка Андреєску: гаряча канадська красуня, яка зачаровує своїми відвертими фото
    Тенісистка Б'янка Андреєску: гаряча канадська красуня, яка зачаровує своїми відвертими фото
    Тенісистка Б'янка Андреєску: гаряча канадська красуня, яка зачаровує своїми відвертими фото
    Тенісистка Б'янка Андреєску: гаряча канадська красуня, яка зачаровує своїми відвертими фото
    Тенісистка Б'янка Андреєску: гаряча канадська красуня, яка зачаровує своїми відвертими фото

    Досягнення юної спортсменки оцінили і її земляки. Зокрема, Б'янка була визнана спортсменкою року в Канаді.

    Андреєску, яка закінчила рік п'ятою ракеткою світу і виграла три великих титули, першою з представників тенісу отримала цю нагороду, яка існує з 1936 року.

    теніс Б'янка Андреєску
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ