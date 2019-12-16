Тенісистка Б'янка Андреєску: гаряча канадська красуня, яка зачаровує своїми відвертими фото
19-річна чемпіонка US Open Б'янка Андреєску
Б'янка Андреєску - найкраща спортсменка Канади у 2019 році
19-річна чемпіонка US Open Б'янка Андреєску стала справжнім відкриттям в тенісі у 2019 році.
Досягнення юної спортсменки оцінили і її земляки. Зокрема, Б'янка була визнана спортсменкою року в Канаді.
Андреєску, яка закінчила рік п'ятою ракеткою світу і виграла три великих титули, першою з представників тенісу отримала цю нагороду, яка існує з 1936 року.