Тенісистка Б'янка Андреєску: гаряча канадська красуня, яка зачаровує своїми відвертими фото



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19-річна чемпіонка US Open Б'янка Андреєску

Б'янка Андреєску - найкраща спортсменка Канади у 2019 році

19-річна чемпіонка US Open Б'янка Андреєску стала справжнім відкриттям в тенісі у 2019 році.

Досягнення юної спортсменки оцінили і її земляки. Зокрема, Б'янка була визнана спортсменкою року в Канаді.

Андреєску, яка закінчила рік п'ятою ракеткою світу і виграла три великих титули, першою з представників тенісу отримала цю нагороду, яка існує з 1936 року.