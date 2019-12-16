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    135 тенісистів підозрюють в участі в договірних матчах

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    Поліція розслідує справу про договірні матчі в тенісі - 135 тенісистів підозрюють в участі в договірних матчах
    Поліція розслідує справу про договірні матчі в тенісі
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    Серед підозрюваних є гравець з топ-30 ATP

    Одразу 135 тенісистів підозрюють в участі в договірних матчах у Європі. Розслідування масштабної схеми почала бельгійська поліція. До розслідування справи вже долучили американське ФБР Організатором грандіозної афери вважають вірменську мафію, інформує телеканал ZDF.

    Серед підозрюваних є тенісист з топ-30, який виграв три титули. Наразі слідство його ім’я не розкриває.

    Інформацію про хід розслідування та участь в договірних матчах для ЗМІ надав причетний до справи німецький тенісист, який також своє ім’я не розкриває та уникає публічних коментарів. Розслідування вже наближається до завершення.

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    теніс розслідування договірні матчі
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