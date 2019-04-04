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    Скотч. Спорт

    Журналістка та красуня. Гарячі фото коханої гравця «Реала» Федеріко Вальверде

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    Журналістка та красуня. Гарячі фото коханої гравця «Реала» Федеріко Вальверде

    Міна Боніно. Саме їй належить серце хавбека мадридців

    Федеріко Вальверде дуже старається закріпитися в стартовому складі мадридського «Реала», але в умовах серйозною конкуренцією ігрового часу йому надається небагато. Набагато краще справи 20-річного уругвайця складаються в особистому житті.

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    Журналістка та красуня. Гарячі фото коханої гравця «Реала» Федеріко Вальверде
    Журналістка та красуня. Гарячі фото коханої гравця «Реала» Федеріко Вальверде
    Журналістка та красуня. Гарячі фото коханої гравця «Реала» Федеріко Вальверде
    Журналістка та красуня. Гарячі фото коханої гравця «Реала» Федеріко Вальверде
    Журналістка та красуня. Гарячі фото коханої гравця «Реала» Федеріко Вальверде
    Журналістка та красуня. Гарячі фото коханої гравця «Реала» Федеріко Вальверде
    Журналістка та красуня. Гарячі фото коханої гравця «Реала» Федеріко Вальверде
    Журналістка та красуня. Гарячі фото коханої гравця «Реала» Федеріко Вальверде
    Журналістка та красуня. Гарячі фото коханої гравця «Реала» Федеріко Вальверде
    Журналістка та красуня. Гарячі фото коханої гравця «Реала» Федеріко Вальверде
    Журналістка та красуня. Гарячі фото коханої гравця «Реала» Федеріко Вальверде
    Журналістка та красуня. Гарячі фото коханої гравця «Реала» Федеріко Вальверде
    Журналістка та красуня. Гарячі фото коханої гравця «Реала» Федеріко Вальверде
    Журналістка та красуня. Гарячі фото коханої гравця «Реала» Федеріко Вальверде
    Журналістка та красуня. Гарячі фото коханої гравця «Реала» Федеріко Вальверде
    Журналістка та красуня. Гарячі фото коханої гравця «Реала» Федеріко Вальверде
    Журналістка та красуня. Гарячі фото коханої гравця «Реала» Федеріко Вальверде
    Журналістка та красуня. Гарячі фото коханої гравця «Реала» Федеріко Вальверде
    Журналістка та красуня. Гарячі фото коханої гравця «Реала» Федеріко Вальверде
    Журналістка та красуня. Гарячі фото коханої гравця «Реала» Федеріко Вальверде
    Журналістка та красуня. Гарячі фото коханої гравця «Реала» Федеріко Вальверде

    Коли в іспанській столиці холодні вечори, Федеріко Вальверде своїм душевним теплом зігріває приваблива аргентинська журналістка Міна Боніно. 

    Джерело: soccernews.ru

    Федеріко Вальверде
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