Журналістка та красуня. Гарячі фото коханої гравця «Реала» Федеріко Вальверде
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Міна Боніно. Саме їй належить серце хавбека мадридців
Федеріко Вальверде дуже старається закріпитися в стартовому складі мадридського «Реала», але в умовах серйозною конкуренцією ігрового часу йому надається небагато. Набагато краще справи 20-річного уругвайця складаються в особистому житті.
Коли в іспанській столиці холодні вечори, Федеріко Вальверде своїм душевним теплом зігріває приваблива аргентинська журналістка Міна Боніно.
Джерело: soccernews.ru