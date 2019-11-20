Зваблива брюнетка, яка підкорила серце Долгополова. Естремальні фото ефектної красуні



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Можливо, це та сама красуня, яка все-таки доведе екс-першу ракетку України до РАГСу?

Тенісист Олександр Долгополов - один з найбільш завидних холостяків в українському спорті. У свої 30 років спортсмен ще жодного разу не був одруженим, проте зовсім нещодавно він оновив свій Instagram спільним знімком зі спортзалу з сексапільною брюнеткою.

Дівчину на фотографії звуть Аліна, вона на пару років старша за Долгополова і виховує сина. До речі, в серпні цього року закохані вже встигли разом побувати в Греції, ну що ж, можливо, це та сама красуня, яка все-таки доведе екс-першу ракетку України до РАГСу.

Джерело: Xsport.ua