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    Скотч. Спорт

    Зваблива брюнетка, яка підкорила серце Долгополова. Естремальні фото ефектної красуні

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    Зваблива брюнетка, яка підкорила серце Долгополова. Естремальні фото ефектної красуні

    Можливо, це та сама красуня, яка все-таки доведе екс-першу ракетку України до РАГСу?

    Тенісист Олександр Долгополов - один з найбільш завидних холостяків в українському спорті. У свої 30 років спортсмен ще жодного разу не був одруженим, проте зовсім нещодавно він оновив свій Instagram спільним знімком зі спортзалу з сексапільною брюнеткою.

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    Зваблива брюнетка, яка підкорила серце Долгополова. Естремальні фото ефектної красуні
    Зваблива брюнетка, яка підкорила серце Долгополова. Естремальні фото ефектної красуні
    Зваблива брюнетка, яка підкорила серце Долгополова. Естремальні фото ефектної красуні
    Зваблива брюнетка, яка підкорила серце Долгополова. Естремальні фото ефектної красуні
    Зваблива брюнетка, яка підкорила серце Долгополова. Естремальні фото ефектної красуні
    Зваблива брюнетка, яка підкорила серце Долгополова. Естремальні фото ефектної красуні
    Зваблива брюнетка, яка підкорила серце Долгополова. Естремальні фото ефектної красуні
    Зваблива брюнетка, яка підкорила серце Долгополова. Естремальні фото ефектної красуні
    Зваблива брюнетка, яка підкорила серце Долгополова. Естремальні фото ефектної красуні
    Зваблива брюнетка, яка підкорила серце Долгополова. Естремальні фото ефектної красуні
    Зваблива брюнетка, яка підкорила серце Долгополова. Естремальні фото ефектної красуні
    Зваблива брюнетка, яка підкорила серце Долгополова. Естремальні фото ефектної красуні
    Зваблива брюнетка, яка підкорила серце Долгополова. Естремальні фото ефектної красуні
    Зваблива брюнетка, яка підкорила серце Долгополова. Естремальні фото ефектної красуні
    Зваблива брюнетка, яка підкорила серце Долгополова. Естремальні фото ефектної красуні
    Зваблива брюнетка, яка підкорила серце Долгополова. Естремальні фото ефектної красуні
    Зваблива брюнетка, яка підкорила серце Долгополова. Естремальні фото ефектної красуні
    Зваблива брюнетка, яка підкорила серце Долгополова. Естремальні фото ефектної красуні
    Зваблива брюнетка, яка підкорила серце Долгополова. Естремальні фото ефектної красуні
    Зваблива брюнетка, яка підкорила серце Долгополова. Естремальні фото ефектної красуні
    Зваблива брюнетка, яка підкорила серце Долгополова. Естремальні фото ефектної красуні
    Зваблива брюнетка, яка підкорила серце Долгополова. Естремальні фото ефектної красуні
    Зваблива брюнетка, яка підкорила серце Долгополова. Естремальні фото ефектної красуні
    Зваблива брюнетка, яка підкорила серце Долгополова. Естремальні фото ефектної красуні
    Зваблива брюнетка, яка підкорила серце Долгополова. Естремальні фото ефектної красуні
    Зваблива брюнетка, яка підкорила серце Долгополова. Естремальні фото ефектної красуні
    Зваблива брюнетка, яка підкорила серце Долгополова. Естремальні фото ефектної красуні
    Зваблива брюнетка, яка підкорила серце Долгополова. Естремальні фото ефектної красуні

    Дівчину на фотографії звуть Аліна, вона на пару років старша за Долгополова і виховує сина. До речі, в серпні цього року закохані вже встигли разом побувати в Греції, ну що ж, можливо, це та сама красуня, яка все-таки доведе екс-першу ракетку України до РАГСу.

    Джерело: Xsport.ua

    теніс Олександр Долгополов
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