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Еліна Світоліна зазнала поразки у чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Пекіні

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Еліна Світоліна зазнала поразки у чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Пекіні
Еліна Світоліна завершила виступи на WTA 1000 у Пекіні
фото: Getty Images

Еліна Світоліна поступилася представниці Китаю Чжен Ціньвень

Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла пробитися до півфіналу турніру WTA 1000 у Пекіні. Про це повідомляє «Главком».

У чвертьфінальному матчі українка поступилася представниці Китаю Чжен Ціньвень у двох сетах.

Хід гри

Китаянка захопила ініціативу від початку першого сету, вигравши два гейми поспіль. Згодом вона збільшила перевагу до 3:1. Світоліна намагалася нав’язати боротьбу, однак не змогла переломити хід партії. Ціньвень утримала перевагу та завершила сет із рахунком 6:3.

У другій партії суперниці обмінювалися виграними геймами. Ціньвень повела 3:2, але українка зуміла перехопити ініціативу й вийшла вперед – 4:3. За рахунку 5:4 китаянка отримала можливість подати на матч, проте Світоліна відігралася та перевела сет на тайбрейк. Однак, перемогу все ж здобула суперниця Еліни.

WTA 1000. Пекін. Чвертьфінал

Чжен Ціньвень (Китай) – Еліна Світоліна (Україна, 6) 6:3, 7:6(6)

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу заробила один мільйон євро за вихід до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг.

Кольори нашої національної команди захищали Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок. Роль капітана команди виконував Ілля Марченко.

Синьо-жовті вперше у історії вийшли до фіналу, де з рахунком 0:2 поступились Чехії. За це вони отримали один мільйон євро, у той час як переможниці турнірну заробили 1,5 мільйони.

Півфіналісти (Іспанія та Італія) отримали по 500 тисяч євро, чвертьфіналісти (Бельгія, Казахстан, Велика Британія та Китай) заробили по 350 тисяч євро. Загальний призовий фонд турніру склав 4,9 мільйонів євро.

Теги: теніс Еліна Світоліна

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