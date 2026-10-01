Найкращий в історії азійський тенісист завершив професійну кар'єру

У своєму останньому матчі Нішікорі поступився Тіафо в першому колі турніру ATP 500 у Токіо

За кар’єру японець Кей Нішікорі виграв 12 титулів ATP

Японський тенісист Кей Нішікорі завершив професійну кар’єру. Про це повідомляє «Главком» на BTU.

У своєму останньому матчі 36-річний японець поступився Френсісу Тіафо в першому колі турніру ATP 500 у Токіо – 4:6, 4:6.

Нішікорі ще навесні оголосив, що сезон-2026 стане для нього останнім. Символічно, що фінальний матч кар’єри він провів саме вдома, на Japan Open, де двічі ставав чемпіоном – у 2012 та 2014 роках.

За кар’єру Кей Нішікорі виграв 12 титулів ATP, піднімався на четверте місце світового рейтингу і зіграв у фіналі US Open 2014, ставши першим азійським тенісистом, який дістався фіналу Grand Slam в одиночному розряді в чоловічому тенісі.

Також японець здобув бронзову медаль Олімпійських ігор 2016 у Ріо-де-Жанейро та став першим представником Азії, який кваліфікувався на ATP Finals в одиночному розряді.

Одна з найяскравіших особливостей його кар’єри – перемоги над усіма представниками «Великої трійки»: Роджером Федерером (3), Рафаелем Надалем (2) і Новаком Джоковичем (2).

Кей Нішікорі завершив кар’єру як найуспішніший азійський тенісист у чоловічому одиночному розряді за показниками рейтингу та виступів на Grand Slam.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу заробила один мільйон євро за вихід до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг.

Кольори нашої національної команди захищали Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок. Роль капітана команди виконував Ілля Марченко.

Синьо-жовті вперше у історії вийшл до фіналу, де з рахунком 0:2 поступились Чехії. За це вони отримали один мільйон євро, у той час як переможиці турнірну заробили 1,5 мільйони.

Півфіналісти (Іспанія та Італія) отримали по 500 тисяч євро, Чвертьфіналісти (Бельгія, Казахстан, Велика Британія та Китай) заробили по 350 тисяч євро. Загальний призовий фонд турніру склав 4,9 мільйонів євро.