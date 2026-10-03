Перша ракетка світу Яннік Сіннер знявся з Мастерса у Шанхаї

Італійський тенісист не виходив на корт з 12 липня

Італієць Яннік Сіннер (ATP 1) пропустить ATP 1000 у китайськму місті Шахай. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інстаграм спортсмена.

Тенісист продовжує відновлюватись від травми коліна.

«На жаль, цього року я не зможу зіграти на Мастерсі у Шанхаї, як очікував. Мені завжди подобається виступати перед уболівальниками у Шанхаї, і мені дуже шкода, що наступного тижня я не зможу цього зробити. Дякую вам за всю вашу підтримку. З нетерпінням чекаю на зустріч з вами наступного року!», – написав Сіннер.

Останній раз Яннік Сіннер виходив на корт 12 липня: тоді у фіналі Вімблдона він зустрівся з представником Німеччини Александром Звєрєвим. Протистояння завершилось перемогою італійця.

Сіннер за свою кар'єру завоював п'ять турнірі Grand Slam, два Підсумкових турніри та два Кубки Девіса. Загалом тенісист завоював понад 30 турнірів серії ATP.

До слова, українська тенісистка Еліна Світоліна успішно розпочала виступи на турнірі WTA 1000 у Пекіні, здолавши Катержину Сінякову.

Нагадаємо, Дарія Снігур сенсаційно переграла 20-ту ракетку світу Жасмін Паоліні у другому колі тисячника у Пекіні.

Раніше Даяна Ястремська здобула сенсаційну перемогу над Маєю Хвалінською на WTA 1000 у Пекіні.