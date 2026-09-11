Український тенісист Сергій Стаховський демобілізувався в запас після чотирьох років служби

Спортсмен доєднався до лав армії на початку повномасштабного вторгнення

Український тенісист Сергій Стаховський, який був першою ракеткою України, демобілізувався до запасі з лав ЦСО «Альфа». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram спортсмена.

«Учора, 10 вересня, командир підписав наказ про мою демобілізацію в запас», – написав Стаховський.

Найближчим часом тенісист планує зосередитись на власній винарні.

«Винарня зараз себе погано почуває, тому одна з причин – це неможливість приділяти цьому більше уваги. Не можна служити й одночасно розвивати своє приватне підприємство. Це неправильно».

Сергій Стаховський є володарем чотирьох турнірнів ATP у одиночному розряді. Стільки ж турнірів українець взяв у парному розряді.

У 201 році він посідав 31-е місце рейтингу ATP, що є його найркащим показником у кар'єрі.

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