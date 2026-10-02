Дарія Снігур сенсаційно переграла 20-ту ракетку світу у другому колі тисячника у Пекіні

Снігур продовжує боротьбу на турнірі в Пекіні

Вже друга українка пробилась до 1/16 фіналу турніру в Пекіні

Дарія Снігур (WTA 46) у 1/32 фіналу WTA 1000 у Пекіні здолала італійську тенісистку Жасмін Паоліні (WTA 20). Про це повідомляє «Главком».

У першому колі українка здолала Катажину Каву з Польщі.

Перший сет завершився доволі впевненої перемогою італійки – 6:3. Друга партія перейшла до тай-брейку, де Снігур зуміла здобути перемогу, відігравшись з рахунку 2:4. У фінальному сеті українка здолала свою суперницю з рахунком 6:2. мГра тривала 2 години та 12 хвилин.

У 1/16 фіналу на Дарія Снігур чекаєє протистояння з представницею Австралії Тайлою Престон.

WTA 1000. Пекін. Друге коло

Жасмін Паоліні (Італія) – Дарія Снігур (Україна) – 6:3, 6:7 (5:7), 2:6

Окрім Снігур до 1/16 фіналу пекінського тисячника пробилась Даяна Ястремська, яка здолала Маю Хвальніську (Польща).

3 жовтня Еліна Свіоліна зустрінеться з Катериною Сіняковою (Чехія) в рамках 1/32 фіналу WTA 1000.

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