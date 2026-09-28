Визначився суперник збірної України у Кубку Девіса

Поєдинок Україна – Швеція відбудеться у лютому 2027 року

Україна дізналася суперника у грі плейоф Першої Світової групи

Відбулося жеребкування матчів Кубка Девіса в плейоф Першої Світової групи. Про це повідомляє Главком з посиланням на Федерацію Тенісу України.

За підсумками жеребкування визначився суперник України – Швеція. Господарями протистояння будуть наші суперники, оскільки попередня зустріч проходила в українському Дніпрі.

Поєдинок Україна – Швеція відбудеться у лютому 2027 року.

Варто зазначити, що після перемоги над Кіпром у Другій Світовій групі українська збірна покращила свої позиції в рейтингу Кубка Девіса, піднявшись одразу на три сходинки. Наразі команда посідає 44-те місце.

Нагадаємо, тенісистка Олександра Олійникова передасть на допомогу ЗСУ 2,4 млн грн із призових, отриманих на US Open 2026.

Допомогу отримає Батальйон безпілотних систем «Спалах» 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, якому Олійникова допомагає вже протягом тривалого часу.

Із загальної суми 2 млн грн буде спрямовано на придбання необхідного батальйону обладнання та комплектуючих. Ще близько 400 тис. грн підуть на придбання та передачу підрозділу вантажного мікроавтобуса Mercedes.