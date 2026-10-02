Даяна Ястремська здобула сенсаційну перемогу на турнірі в Пекіні

Даяна Ястремська вийшла до третього кола турніру WTA 1000 у Пекіні

Українська тенісистка Даяна Ястремська успішно подолала друге коло турніру серії WTA 1000 у Пекіні. Про це повідомляє «Главком».

У двох сетах Ястремська перемогла представницю Польщі Маю Хвалінську, яка на думку експертів була фавориткою гри.

Хід гри

Українка активно розпочала зустріч і вже у другому геймі зробила брейк. Хвалінська одразу відповіла зворотним брейком, а згодом зрівняла рахунок – 2:2. Після цього Ястремська перехопила ініціативу та виграла три гейми поспіль, повівши 5:2. Польська тенісистка скоротила відставання, однак Даяна впевнено подала на сет і завершила партію з рахунком 6:3.

У другому сеті перевага українки була ще відчутнішою. Ястремська двічі взяла подачу суперниці та швидко повела 4:0. Хвалінська зуміла виграти один гейм, але розвинути успіх не змогла. Даяна забрала два наступні гейми та закрила партію – 6:1.

WTA 1000. Пекін. Друге коло

Даяна Ястремська (Україна) – Мая Хвалінська (Польща) 6:3, 6:1

Ястремська вперше із січня виграла два матчі поспіль на турнірі рівня WTA 250 або вище. Даяна стала першою українкою, яка вийшла до третього кола у Пекіні. У другому раунді змагань також виступатимуть Еліна Світоліна та Дарія Снігур.

У наступному колі Ястремська зустрінеться з австрійкою Сіньєю Краус.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу заробила один мільйон євро за вихід до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг.

Кольори нашої національної команди захищали Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок. Роль капітана команди виконував Ілля Марченко.

Синьо-жовті вперше у історії вийшл до фіналу, де з рахунком 0:2 поступились Чехії. За це вони отримали один мільйон євро, у той час як переможиці турнірну заробили 1,5 мільйони.

Півфіналісти (Іспанія та Італія) отримали по 500 тисяч євро, Чвертьфіналісти (Бельгія, Казахстан, Велика Британія та Китай) заробили по 350 тисяч євро. Загальний призовий фонд турніру склав 4,9 мільйонів євро.