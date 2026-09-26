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Україна – Італія: де дивитися півфінал Кубка Біллі Джин Кінг

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Україна – Італія: де дивитися півфінал Кубка Біллі Джин Кінг
Трансляція матчу Україна – Італія відбудеться на YouTube Setanta Sports
фото: facebook.com/BillieJeanKingCup

Переможець гри Україна – Італія у фіналі турніру зіграє проти Чехії

Сьогодні, 26 вересня, жіноча збірна України з тенісу в китайському місті Шеньчжень зіграє півфінальний поєдинок Кубка Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком».

Суперником наших дівчат стане збірна Італії.

Де дивитися гру Україна – Італія

Трансляція матчу Україна – Італія відбудеться на YouTube Setanta Sports. 

Гра Україна – Італія розпочнеться о 12:00 за київським часом.

Зустріч складається з трьох поєдинків (два одиночних матчі та один парний за потреби).

Переможець гри Україна – Італія у фіналі турніру зіграє проти Чехії.

Варто зазначити, що українки та італійки у минулому році також зустрічалися в 1/2 фіналу Кубка Біллі Джин Кінг. Тоді перемогу перемогу здобули наші суперниці.

Нагадаємо, Ангеліна Калініна та Людмила Кіченок вивели тенісну збірну України в півфінал Кубка Біллі Джин Кінг.

У першій партії розпочали на рівних. Спершу обидва дуети зосередилися на власних подачах. Та в сьомому геймі пара Калініної та Кіченок набрала очко на подачі опоненток, а в дев'ятому повторили цей трюк і закрили сет на власну користь.

Друга партія склалася для українок простіше. Вони взяли три гейми зі старту сету. Далі Калініна з Кіченок дозволили суперницям розмочити рахунок, а в шостому-сьомому геймах навіть обмінялися з ними брейками. Та свого українські тенісистки не віддали та дотиснули Кемпен і Сальден.

Як повідомлялося, у першому поєдинку протистояння між Бельгією та Україною Ангеліна Калініна переграла бельгійську тенісистку Яну Отципку.

Українка програла перший сет на тайбрейку. У двох наступних партіях Калініна здобула розгромні перемоги.

Теги: теніс Кубок Біллі Джин Кінг

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