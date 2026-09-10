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Президент Казахстану Токаєв привітав тенісистку Рибакіну, яка стане першою ракеткою світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Президент Казахстану Токаєв привітав тенісистку Рибакіну, яка стане першою ракеткою світу
У півфіналі US Open Рибакіна зустрінеться із четвертою ракеткою світу Коко Гауфф

Рибакіна гарантувала собі перший рядок рейтингу WTA після перемоги над китаянкою Чжен Ціньвень у чвертьфіналі US Open

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв привітав казахстанську тенісистку Єлену Рибакіну із здобуттям статусу першої ракетки світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Токаєва.

«Вихід на перший рядок рейтингу WТА – це спортивна вершина, підкорена вами завдяки феноменальному таланту, колосальній працьовитості та непохитній вірі в себе. Цим історичним досягненням ви прославили казахстанський спорт та вписали своє ім'я у літопис світового тенісу», – йдеться у повідомленні.

Рибакіна гарантувала собі перший рядок рейтингу WTA після перемоги над китаянкою Чжен Ціньвень у чвертьфіналі US Open. У півфіналі вона зустрінеться із четвертою ракеткою світу Коко Гауфф.

Нагадаємо, тенісистка Олександра Олійникова заявила про те, що її виключено з заявки збірної України на фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг.

«На жаль, я не зіграю у фінальній частині КБДК. Після поразки в другому колі на US Open мені повідомили, що буде здійснена заміна. Я вважаю, що за результатами хардового сезону, північноамериканської серії, я показала себе гарно для третього номера. І в мене є певні припущення, що ця заміна має неспортивні причини», – сказала українка.

Наразі залишається невідомим, хто замінить Олександру Олійникову у збірній.

У чвертьфіналі турніру на збірну України чекає протистояння з Бельгією. Гра відбудеться 24 вересня о 05:00 за Києвом.

Теги: Касим-Жомарт Токаєв теніс Єлєна Рибакіна US Open Казахстан

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