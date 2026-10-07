Поліна Скляр кваліфікувалася на юніорський Підсумковий чемпіонат World Tennis Tour

Скляр стане третьою українською тенісисткою в історії юніорського Підсумкового турніру ITF

15-річна українська тенісистка Поліна Скляр увійшла до числа восьми учасниць World Tennis Tour Junior Finals-2026 – юніорського аналога Підсумкового турніру WTA. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

Змагання відбудуться 21-25 жовтня у Ченду (Китай) на кортах Sichuan International Tennis Center. До турніру відібралися вісім найкращих юніорок за результатами останніх 12 місяців.

Разом зі Скляр у жіночому турнірі зіграють Сунь Сіньжань (Китай), Анна Пушкарьова (-), Яна Ковачкова (Чехія), Ксенія Єфремова (Франція), Джанае Престон (США), Марія Макарова та Анастасія Цветкович (Сербія).

Учасниць розділять на дві групи по чотири тенісистки. Після трьох матчів групового етапу по дві найкращі гравчині з кожного квартету вийдуть до півфіналу.

Переможниця Junior Finals зможе заробити до 1000 рейтингових очок – стільки ж нараховують за титул на юніорському турнірі Grand Slam. Ці очки можуть суттєво вплинути на боротьбу за перше місце у підсумковому юніорському рейтингу сезону.

Окрім рейтингових очок, учасниці отримають гранти на подальші поїздки та виступи у професійному турі. Загальний фонд таких грантів у 2026 році перевищить $220 тисяч, а переможниця жіночого турніру зможе отримати до $23 тисяч.

Поліна Скляр проводить найкращий сезон у юніорській кар’єрі. У 2026 році 15-річна українка виграла два турніри категорії J200 – у Бенікарло та Хасково, дійшла до фіналу J300 у Бамберзі та півфіналу J500 в Оффенбаху. На юніорських турнірах Grand Slam Поліна зіграла в другому колі Australian Open і Ролан Гаррос, дійшла до півфіналу Вімбдлдону та третього кола US Open.

Скляр стане третьою українською тенісисткою в історії юніорського Підсумкового турніру ITF і першою представницею України на цих змаганнях із 2019 року. У 2017 році Марта Костюк стала чемпіонкою турніру, а через два роки Дарія Снігур дійшла до фіналу, де поступилася Діан Паррі. Українські тенісисти серед юнаків на Junior Finals ще не виступали.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу заробила один мільйон євро за вихід до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг.

Кольори нашої національної команди захищали Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок. Роль капітана команди виконував Ілля Марченко.

Синьо-жовті вперше у історії вийшли до фіналу, де з рахунком 0:2 поступились Чехії. За це вони отримали один мільйон євро, у той час як переможниці турнірну заробили 1,5 мільйони.

Півфіналісти (Іспанія та Італія) отримали по 500 тисяч євро, чвертьфіналісти (Бельгія, Казахстан, Велика Британія та Китай) заробили по 350 тисяч євро. Загальний призовий фонд турніру склав 4,9 мільйонів євро.