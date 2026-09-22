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Марта Костюк проведе фан-зустріч у Києві 25 вересня: як потрапити на захід

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Марта Костюк проведе фан-зустріч у Києві 25 вересня: як потрапити на захід
Для участі у фан-зустрічі з Мартою Костюк необхідно попередньо зареєструватися

Місце зустрічі обрали з урахуванням безпекової ситуації в Києві

Десята ракетка світу Марта Костюк зустрінеться з уболівальниками в Києві у п'ятницю, 25 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Фонд Марти Костюк.

Потрапити на захід можна буде за умови донату від 1000 гривень на підтримку Фонду Марти Костюк.

Для участі необхідно попередньо зареєструватися. Після підтвердження заявки організатори повідомлять учасникам точні час і місце проведення зустрічі.

Зареєструватися на фан-зустріч із Мартою Костюк можна за посиланням.

Місце зустрічі обрали з урахуванням безпекової ситуації в Києві.

Нагадаємо, Міжнародна тенісна федерація опублікувала новий світовий рейтинг Кубка Девіса

Після перемоги над Кіпром у Другій Світовій групі українська збірна покращила свої позиції в рейтингу Кубка Девіса, піднявшись одразу на три сходинки. Наразі команда посідає 44-те місце.

У лютому наступного року Україна зіграє у плейоф Першої Світової групи.

На цій стадії також виступлять 12 збірних, які здобули перемоги у Другій Світовій групі, а також 13 команд, що зазнали поразок у Першій Світовій групі.

Теги: теніс Марта Костюк

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