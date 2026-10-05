Російський тенісист Медведєв влаштував істерику та влучив м'ячем вболівальнику в голову

Данило Медведєв був дискваліфікований за влучання м'ячем в голову вболівальника

П'ята ракетка світу російський тенісист Данило Медведєв отримав дискваліфікацію у матчі півфіналу турніру ATP 500 у Пекіні. Про це повідомляє «Главком».

Медведєв поступався сербу Новаку Джоковичу з рахунком 5:7, 3:5.

Під час гейму, в якому Джокович подавав на матч, Медведєв, програвши очко, ударив ракеткою по м'ячу і влучив в обличчя вболівальнику. У результаті суддя та супервайзер турніру ухвалили рішення про дискваліфікацію скандального росіянина.

DANIIL MEDVEDEV DISQUALIFIED FOR HITTING A SPECTATOR WITH A BALL 🚨 ​NOVAK DJOKOVIC INTO THE BEIJING FINAL. https://t.co/pdkl3nTF3d — Kalshi Tennis (@KalshiTen) — Kalshi Tennis (@KalshiTen) October 5, 2026

Джокович вийшов у фінал турніру, де зустрінеться із австралійцем Алексом де Мінауром.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу заробила один мільйон євро за вихід до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг.

Кольори нашої національної команди захищали Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок. Роль капітана команди виконував Ілля Марченко.

Синьо-жовті вперше у історії вийшл до фіналу, де з рахунком 0:2 поступились Чехії. За це вони отримали один мільйон євро, у той час як переможиці турнірну заробили 1,5 мільйони.

Півфіналісти (Іспанія та Італія) отримали по 500 тисяч євро, Чвертьфіналісти (Бельгія, Казахстан, Велика Британія та Китай) заробили по 350 тисяч євро. Загальний призовий фонд турніру склав 4,9 мільйонів євро.