«Був зовсім не поганий матч». Світоліна відреагувала на несподівану поразку в Кубку Біллі Джин Кінг

Співвітчизниці підстрахували першу ракетку України в чвертьфіналі турніру

Українка Еліна Світоліна поспілкувалася з пресою після програного бельгійській тенісистці Грет Міннен поєдинку 1/4 фіналу Кубка Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BTU.

Лідерка збірної України поступилася суперниці в трьох сетах. У першій партії Світоліна дотиснула бельгійку на тай-брейку. А от у двох наступних гору взяла Міннен.

«Так, сьогодні був важкий матч. Думаю, загалом я зіграла непогано. Вона сьогодні грала неймовірно – від самого початку і до самого завершення матчу. Тобто загалом це був зовсім не поганий матч. Просто, звичайно, я дуже розчарована результатом і своєю грою, тому що вважаю, що могла зіграти трохи краще. Але сьогодні все склалося саме так», – розповіла Світоліна.

Перша ракетка України також відзначила особливу атмосферу поєдинків у національній команді. Водночас вона визнала високий рівень Міннен. Також Світоліна відзначила внесені опоненткою корективи під час матчу.

«Ми зробили кілька змін у ході матчу. Щось спрацювало, щось – ні. Але вона теж хороша гравчиня, тому зі свого боку також змінила кілька речей у грі. Якщо бути чесною, сьогодні вона справді грала неймовірно. Це був матч дуже високої якості. Усе вирішили буквально кілька очок тут і там. Мені не здається, що я грала настільки погано», – резюмувала українка.

Вирішальним поєдинком у протистоянні України та Бельгії у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг став парний матч. У ньому Ангеліна Калініна та Людмила Кіченок обіграли суперниць у двох сетах. У півфіналі турніру «синьо-жовті» протистоятимуть сильнішим у зустрічі збірних Китаю та Італії.

До слова, Ангеліна Калініна переграла бельгійську тенісистку Яну Отципку. Українка програла перший сет на тай-брейку. Та в двох наступних задомінувала на корті.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.