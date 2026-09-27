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Еліна Світоліна поступилась Лінді Носковій у фіналі Кубку Біллі Джин Кінг

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Еліна Світоліна поступилась Лінді Носковій у фіналі Кубку Біллі Джин Кінг
Українка лише одного разу переграла Носкову
фото: Instagram Еліна Світоліна

Чехія завоювала свій 12-й титул

Еліна Світоліна поступилась Лінді Носковій у фіналі Кубку Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком».

У першій грі Ангеліна Калініна у двох сетах поступилась Кароліні Муховій.

Як і своя партнерка по збірній, Світоліна у двох сетах програла представниці Чехії (3:6, 6:7 (5:7))

Для України це був перший фіналі в історії турніру, на шляху до якого вона здолала Бельгію та Італію. Чехія, в свою чергу, завоювала 12-й титул КБДК в історії.

Кубок Біллі Джин Кінг 2026. Фінал.

Україна – Чехія – 0:2

  • Еліна Світоліна – Лінда Носкова – 3:6, 6:7 (5:7)

Нагадаємо, що Сергій Стаховський розповів про свої плани на майбутнє.

Теги: теніс Еліна Світоліна Кубок Біллі Джин Кінг

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