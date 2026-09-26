З ким з іноземних тенісисток товаришує Марта Костюк? Відповідь зірки українського спорту

Марта Костюк: У мене дуже хороші стосунки з Кеті Бултер

Українська тенісистка Марта Костюк під час пресконференції в Києві відповіла на запитання «Главкома» про її подруг серед іноземних тенісисток.

«Я дружу з Євою Лис, моєю партнеркою по парі Габріелою Русе. У мене дуже хороші стосунки з Кеті Бултер. Ми часто разом тренуємося. У цілому, я з усіма в гарних стосунках. Також добре спілкуюся з Івою Йович, Алекс Еалою. Я не можу сказати, що ми з ними найкращі подруги, але якщо я напишу їм і запропоную піти на вечерю чи обід, думаю, ми із задоволенням зберемося», – зазначила Марта Костюк.

Нагадаємо, Костюк відповіла на запитання «Главкома» щодо її реакції на ймовірну появу прапорів Росії і Білорусі на матчах WTA.

«МОК рекомендує спортивним федераціям повертати на змагання прапори країн-терористів Росії і Білорусі. WTA поки що на такий крок не йде. Але ми не знаємо, що буде в 2027 році. Як на вас впливатиме, якщо ці прапори все ж з'являться на матчах WTA? Можливо, вам відомо щось про кроки WTA щодо цього?», – запитав «Главком» у Марти.

«Дякую за запитання. Я ніяк не можу вплинути на це рішення щодо прапорів. Ми зі свого боку робимо все, що можемо. Продовжуємо нагадувати світу про те, що відбувається в Україні. Продовжуємо представляти Україну.

Це буде складно для мене (поява прапорів Росії і Білорусі на матчах WTA – «Главком»). Я не знаю, як це буде. Я сподіваюся, що, можливо, інші країни будуть бойкотувати таке рішення чи намагатимуться якось допомогти нам у цій ситуації. Якщо ми будемо самі в цій битві, то нам, на жаль, не перемогти.

Я думаю, що ми будемо вирішувати ці питання в міру того, як вони будуть з’являтися. На сьогодні у мене щодо цього немає жодної інформації від WTA», – відповіла Костюк.