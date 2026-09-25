Марта Костюк прокоментувала ймовірність появи прапорів Росії і Білорусі на матчах WTA

Марта Костюк сподівається, що інші країни будуть бойкотувати ймовірне рішення щодо прапорів РФ і Білорусі на турнірах WTA

Українська тенісистка Марта Костюк сьогодні, 25 вересня, під час пресконференції в Києві відповіла на запитання «Главкома» щодо її реакції на ймовірну появу прапорів Росії і Білорусі на матчах WTA.

«МОК рекомендує спортивним федераціям повертати на змагання прапори країн-терористів Росії і Білорусі. WTA поки що на такий крок не йде. Але ми не знаємо, що буде в 2027 році. Як на вас впливатиме, якщо ці прапори все ж з'являться на матчах WTA? Можливо, вам відомо щось про кроки WTA щодо цього?», – запитав «Главком» у Марти.

«Дякую за запитання. Я ніяк не можу вплинути на це рішення щодо прапорів. Ми зі свого боку робимо все, що можемо. Продовжуємо нагадувати світу про те, що відбувається в Україні. Продовжуємо представляти Україну.

Це буде складно для мене (поява прапорів Росії і Білорусі на матчах WTA – «Главком»). Я не знаю, як це буде. Я сподіваюся, що, можливо, інші країни будуть бойкотувати таке рішення чи намагатимуться якось допомогти нам у цій ситуації. Якщо ми будемо самі в цій битві, то нам, на жаль, не перемогти.

Я думаю, що ми будемо вирішувати ці питання в міру того, як вони будуть з’являтися. На сьогодні у мене щодо цього немає жодної інформації від WTA», – відповіла Костюк.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йшлосяся у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.