Фонд Марти Костюк запустив на Житомирщині проєкт «Шкільний матч-пойнт»

Житомирщина стала одним із трьох нових регіонів, на які Фонд Марти Костюк розширив «Шкільний матч-пойнт» у 2026 році

На Житомирщині понад 8 тис. дітей отримають можливість знайомитися з тенісом на уроках фізичної культури

Фонд Марти Костюк запустив проєкт «Шкільний матч-пойнт» у Житомирській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Фонд Марти Костюк.

Від вчителів до дітей

До проєкту долучилися 14 шкіл Житомира та області, де понад 8 тис. дітей отримають можливість знайомитися з тенісом на уроках фізичної культури та під час позакласних занять.

Перед стартом проєкту 27 учителів фізичної культури пройшли спеціальне навчання, а школи отримали тенісний інвентар для проведення занять. Надалі вчителів підтримуватимуть тренери-амбасадори проєкту.

«Для багатьох учасників теніс був новим досвідом. Було цікаво бачити, як дуже швидко з’явилися азарт, цікавість і бажання розібратися глибше. І саме тут особливо відчувається масштаб того, що ми робимо: тренер ділиться своїм досвідом з учителем, учитель повертається з цими знаннями до школи, а там із тенісом знайомляться десятки й сотні дітей. Так досвід кількох людей поступово перетворюється на можливість для тисяч», – розповів Олег Костюк, співзасновник Фонду Марти Костюк.

Після підготовки вчителів проєкт переходить безпосередньо до шкіл. Теніс з’явиться на уроках фізичної культури, а для дітей, які захочуть займатися більше, наступним кроком мають стати регулярні заняття та позакласні тенісні гуртки.

«Найперше, що хотілося б передати дітям, – цікавість до тенісу й задоволення від самої гри. Для дитини дуже цінно відчути на власному досвіді, що помилка не зупиняє гру, після неї завжди є наступний м’яч. Нам хочеться, щоб після кількох уроків у школах з’являлися діти, які чекатимуть наступного заняття, питатимуть, де можна грати частіше, захочуть навчитися більшого», – зазначила директорка Фонду Талина Бейко.

Перша ракетка і перші мрії

Старт проєкту на Житомирщині відзначили зустріччю зі школярами за участі Марти Костюк. Разом із тенісисткою до Житомира привезли її кубок WTA 1000 у Мадриді – результат шляху, який колись також починався з першої ракетки та перших тренувань.

«Коли я була маленькою і тільки починала займатися тенісом, я теж вчилася всього з самого початку: як тримати ракетку, як відчувати м’яч, як правильно рухатися. Тому сьогодні просто спробуйте. Можливо, для когось із вас саме з цього дня почнеться щось, про що ви зараз навіть не здогадуєтеся», – звернулася Марта Костюк до школярів.

Житомирщина стала одним із трьох нових регіонів, на які Фонд Марти Костюк розширив «Шкільний матч-пойнт» у 2026 році. Проєкт також стартував на Волині та Рівненщині.

«Шкільний матч-пойнт» розпочався у 2025 році на Львівщині з 14 шкіл. Тоді понад 30 учителів пройшли навчання, а більше 13 тисяч дітей отримали доступ до тенісу у своїх школах.

Довгострокова мета Фонду – масштабувати «Шкільний матч-пойнт» щонайменше на 10% шкіл України.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу заробила один мільйон євро за вихід до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг.

Кольори нашої національної команди захищали Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок. Роль капітана команди виконував Ілля Марченко.

Синьо-жовті вперше у історії вийшл до фіналу, де з рахунком 0:2 поступились Чехії. За це вони отримали один мільйон євро, у той час як переможиці турнірну заробили 1,5 мільйони.

Півфіналісти (Іспанія та Італія) отримали по 500 тисяч євро, Чвертьфіналісти (Бельгія, Казахстан, Велика Британія та Китай) заробили по 350 тисяч євро. Загальний призовий фонд турніру склав 4,9 мільйонів євро.