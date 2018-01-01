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    Андрій Ярмоленко став героєм спірного рішення судді (відео)

    Арбітр Крістіан Дінгерт не призначив пенальті
    У матчі 19-го туру німецької Бундесліги дортмундська «Боруссія» нашого Андрія Ярмоленко на виїзді зіграла внічию з «Гертою» - 1:1. Український атакуючий півзахисник з'явився на полі лише на 85-й хвилині зустрічі і на останніх секундах міг стати героєм поєдинку в складі гостей. У боротьбі за м'яч із захисником
    • Сьогодні, 12:27
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    Андрій Ярмоленко. Фото: bvb.de <p></p>
    Андрій Ярмоленко. Фото: bvb.de

    Арбітр Крістіан Дінгерт не призначив пенальті

    У матчі 19-го туру німецької Бундесліги дортмундська «Боруссія» нашого Андрія Ярмоленко на виїзді зіграла внічию з «Гертою» - 1:1.

    Український атакуючий півзахисник з'явився на полі лише на 85-й хвилині зустрічі і на останніх секундах міг стати героєм поєдинку в складі гостей.

    У боротьбі за м'яч із захисником «Старої Дами» Фабіаном Лустенбергером українець впав у штрафному майданчику суперника, проте арбітр Крістіан Дінгерт не призначив пенальті і навіть відмовився від допомоги своїх колег в Кельні, які забезпечували підстрахування рефері за допомогою відеоповтору.

    Джерело: zbirna.com

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