Андрій Ярмоленко став героєм спірного рішення судді (відео)
- Сьогодні, 12:27
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Андрій Ярмоленко. Фото: bvb.de
Арбітр Крістіан Дінгерт не призначив пенальті
У матчі 19-го туру німецької Бундесліги дортмундська «Боруссія» нашого Андрія Ярмоленко на виїзді зіграла внічию з «Гертою» - 1:1.
Український атакуючий півзахисник з'явився на полі лише на 85-й хвилині зустрічі і на останніх секундах міг стати героєм поєдинку в складі гостей.
У боротьбі за м'яч із захисником «Старої Дами» Фабіаном Лустенбергером українець впав у штрафному майданчику суперника, проте арбітр Крістіан Дінгерт не призначив пенальті і навіть відмовився від допомоги своїх колег в Кельні, які забезпечували підстрахування рефері за допомогою відеоповтору.
Джерело: zbirna.com