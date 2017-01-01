Асист Коноплянки потрапив у ТОП-10 найкращих моментів Бундесліги за листопад (відео)
- Сьогодні, 12:24
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Розсилка
Євген Коноплянка
Момент відбувся в матчі «Шальке» - «Боруссія» Д
Офіційний канал Бундесліги у Youtube представив топ-10 найкращих моментів чемпіонату Німеччини за листопад.
Серед іншого до списку увійшов матч між «Шальке» та «Боруссією» Д. Поєдинок завершився нічиєю 4:4. «Шальке» зумів відігратись з 0:4. Вирішальний гол був забитий з передачі українського півзахисника Євгена Коноплянки.
Нагадаємо, що «Шальке» Коноплянки не зміг вдома обіграти «Кельн».
Джерело: Футбол 24