Асист Коноплянки потрапив у ТОП-10 найкращих моментів Бундесліги за листопад (відео)

Момент відбувся в матчі «Шальке» - «Боруссія» Д

Офіційний канал Бундесліги у Youtube представив топ-10 найкращих моментів чемпіонату Німеччини за листопад. Серед іншого до списку увійшов матч між «Шальке» та «Боруссією» Д. Поєдинок завершився нічиєю 4:4. «Шальке» зумів відігратись з 0:4. Вирішальний гол був забитий з передачі українського півзахисника Євгена