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    Асист Коноплянки потрапив у ТОП-10 найкращих моментів Бундесліги за листопад (відео)

    Момент відбувся в матчі «Шальке» - «Боруссія» Д
    Офіційний канал Бундесліги у Youtube представив топ-10 найкращих моментів чемпіонату Німеччини за листопад. Серед іншого до списку увійшов матч між «Шальке» та «Боруссією» Д. Поєдинок завершився нічиєю 4:4. «Шальке» зумів відігратись з 0:4. Вирішальний гол був забитий з передачі українського півзахисника Євгена
    • Сьогодні, 12:24
    • Розсилка
    Євген Коноплянка
    Євген Коноплянка

    Момент відбувся в матчі «Шальке» - «Боруссія» Д

    Офіційний канал Бундесліги у Youtube представив топ-10 найкращих моментів чемпіонату Німеччини за листопад.

    Серед іншого до списку увійшов матч між «Шальке» та «Боруссією» Д. Поєдинок завершився нічиєю 4:4. «Шальке» зумів відігратись з 0:4. Вирішальний гол був забитий з передачі українського півзахисника Євгена Коноплянки.

    Нагадаємо, що «Шальке» Коноплянки не зміг вдома обіграти «Кельн».

    Джерело: Футбол 24

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