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    Асист п'ятою від Циганкова і гол Вербича: як «Динамо» відкрило рахунок у матчі з «Астаною» (відео)

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    Беньямін Вербич - Асист п'ятою від Циганкова і гол Вербича: як «Динамо» відкрило рахунок у матчі з «Астаною» (відео)
    Беньямін Вербич

    Після першого тайму рахунок 1:0 на користь «Динамо»

    У четвер, 29 листопада, «Динамо» в Казахстані грає проти місцевої «Астани» в межах 5-го туру групового етапу Ліги Європи.

    Після першого тайму рахунок 1:0 на користь гостей з Києва.

    Гол на 29-й хвилині забив Беньямін Вербич, який поклав м'яч точно в кут воріт Астани.

    Варто відзначити класний асист п'ятою від Циганкова.

    Як відомо, у першому матчі в Києві команди зіграли внічию 2:2.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга Європи
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