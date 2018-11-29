Асист п'ятою від Циганкова і гол Вербича: як «Динамо» відкрило рахунок у матчі з «Астаною» (відео)
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Розсилка
Беньямін Вербич
Після першого тайму рахунок 1:0 на користь «Динамо»
У четвер, 29 листопада, «Динамо» в Казахстані грає проти місцевої «Астани» в межах 5-го туру групового етапу Ліги Європи.
Після першого тайму рахунок 1:0 на користь гостей з Києва.
Гол на 29-й хвилині забив Беньямін Вербич, який поклав м'яч точно в кут воріт Астани.
Варто відзначити класний асист п'ятою від Циганкова.
Як відомо, у першому матчі в Києві команди зіграли внічию 2:2.