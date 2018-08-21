Баскетбольний клуб «Запоріжжя» підписав контракт із американським захисником (відео)



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Джахад Томас

Це вже третій американський новачок клубу у це міжсезоння

Американський захисник Джахад Томас наступний сезон проведе у складі баскетбольного клубу «Запоріжжя».

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Джахад Томас (189 см, 95 кг) народився 19 серпня 1995 року, навчався та грав у коледжі УМАС Лоуелл, де в останньому сезоні 2017/18 набирав у середньому за гру 21,1 очка, робив 8,7 підбирання та 4,0 передачі.

Влітку Томас виставляв свою кандидатуру на драфт НБА, але не був обраний жодною командою, тому вирішив спробувати свої сили у Європі.

Тож свою професійну кар’єру американець розпочне саме у запорізькому клубі.

Нагадаємо, раніше склад команди Валерія Плеханова поповнили ще два легіонери - Майкл Холтон та Кіндал Хілл.