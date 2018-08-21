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    Баскетбольний клуб «Запоріжжя» підписав контракт із американським захисником (відео)

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    Джахад Томас - Баскетбольний клуб «Запоріжжя» підписав контракт із американським захисником (відео)
    Джахад Томас

    Це вже третій американський новачок клубу у це міжсезоння

    Американський захисник Джахад Томас наступний сезон проведе у складі баскетбольного клубу «Запоріжжя».

    Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

    Джахад Томас (189 см, 95 кг) народився 19 серпня 1995 року, навчався та грав у коледжі УМАС Лоуелл, де в останньому сезоні 2017/18 набирав у середньому за гру 21,1 очка, робив 8,7 підбирання та 4,0 передачі.

    Влітку Томас виставляв свою кандидатуру на драфт НБА, але не був обраний жодною командою, тому вирішив спробувати свої сили у Європі.

    Тож свою професійну кар’єру американець розпочне саме у запорізькому клубі.

    Нагадаємо, раніше склад команди Валерія Плеханова поповнили ще два легіонери - Майкл Холтон та Кіндал Хілл.

    чемпіонат України баскетбол
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