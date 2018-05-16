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    Дружина динамівця Морозюка рекламує свій бренд одягу гарячим відео

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    Ірина Морозюк. Фото: Інстаграм
    Ірина Морозюк. Фото: Інстаграм

    В офіційному інстаграмі вже опубліковані два коротких, але яскравих ролика

    Дружина півзахисника «Динамо» Микола Морозюка рекламує свій бренд одягу гарячим відео.

    В кінці квітня Ірина створила власний бренд одягу.

    В офіційному інстаграмі вже опубліковані два коротких, але яскравих ролика.

    «Наше старше покоління весь час вчило нас стримувати свою сексуальність, ховати її ... Наше покоління має покласти цьому край!» - підписала відео Ірина Морозюк.

    В іншому промо знявся і сам Микола - разом з Тамашем Кадаром і Беньяміном Вербичем.

    дружина
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