Дружина динамівця Морозюка рекламує свій бренд одягу гарячим відео

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Ірина Морозюк. Фото: Інстаграм

В офіційному інстаграмі вже опубліковані два коротких, але яскравих ролика

Дружина півзахисника «Динамо» Микола Морозюка рекламує свій бренд одягу гарячим відео.

В кінці квітня Ірина створила власний бренд одягу.

В офіційному інстаграмі вже опубліковані два коротких, але яскравих ролика.

Публикация от MRZ Design by Irina Moroziuk (@mrz_design) 15 Май 2018 в 5:30 PDT

«Наше старше покоління весь час вчило нас стримувати свою сексуальність, ховати її ... Наше покоління має покласти цьому край!» - підписала відео Ірина Морозюк.

В іншому промо знявся і сам Микола - разом з Тамашем Кадаром і Беньяміном Вербичем.