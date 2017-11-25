Фанати африканського клубу під час матчу розтягнули банер із зображенням Гітлера (відео)

У футбольному Судані сталася непересічна подія

Справа у тому, що вболівальники команди «Аль-Хіляль» (Омдурман) перед матчем чемпіонату країни розгорнули величезний банер із зображенням Адольфа Гітлера. Окрім того, фанати використовували фаєри, стверджує видання Infobae, яке опублікувало підтвердження. Подібним чином прихильники клубу намагалися вчинити тиск у дербі на команду



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У футбольному Судані сталася непересічна подія

Справа у тому, що вболівальники команди «Аль-Хіляль» (Омдурман) перед матчем чемпіонату країни розгорнули величезний банер із зображенням Адольфа Гітлера.

Окрім того, фанати використовували фаєри, стверджує видання Infobae, яке опублікувало підтвердження.

Подібним чином прихильники клубу намагалися вчинити тиск у дербі на команду «Аль-Меррейх» і їхніх футболістів.

Зазначається, що поліція не стала втручатися, щоб не створювати заворушень, а телебачення не стало показувати кадри.

Проте, це не завадило поширилися фотографіям і відео через соціальні мережі серед фанатів.

Додається, що футболісти підійшли до фанатів і просили зняти банери.