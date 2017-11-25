Фанати африканського клубу під час матчу розтягнули банер із зображенням Гітлера (відео)
- Сьогодні, 07:40
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У футбольному Судані сталася непересічна подія
Справа у тому, що вболівальники команди «Аль-Хіляль» (Омдурман) перед матчем чемпіонату країни розгорнули величезний банер із зображенням Адольфа Гітлера.
Окрім того, фанати використовували фаєри, стверджує видання Infobae, яке опублікувало підтвердження.
Подібним чином прихильники клубу намагалися вчинити тиск у дербі на команду «Аль-Меррейх» і їхніх футболістів.
Зазначається, що поліція не стала втручатися, щоб не створювати заворушень, а телебачення не стало показувати кадри.
Проте, це не завадило поширилися фотографіям і відео через соціальні мережі серед фанатів.
Додається, що футболісти підійшли до фанатів і просили зняти банери.
WTF, Sudan 25/11/2017— Casual Ultra (@thecasualultra) 27 листопада 2017 р.
Al Hilal Omdurman vs. Al Merreikh Omdurman.
Home fans (Ultras Blue Lions) with Adolf Hitler choreography + inscription "Holocaust". pic.twitter.com/hNNEwTc8cG