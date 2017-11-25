  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео
    Відео

    Фанати африканського клубу під час матчу розтягнули банер із зображенням Гітлера (відео)

    У футбольному Судані сталася непересічна подія
    Справа у тому, що вболівальники команди «Аль-Хіляль» (Омдурман) перед матчем чемпіонату країни розгорнули величезний банер із зображенням Адольфа Гітлера. Окрім того, фанати використовували фаєри, стверджує видання Infobae, яке опублікувало підтвердження. Подібним чином прихильники клубу намагалися вчинити тиск у дербі на команду
    • Сьогодні, 07:40
    • Розсилка

    У футбольному Судані сталася непересічна подія

    Справа у тому, що вболівальники команди «Аль-Хіляль» (Омдурман) перед матчем чемпіонату країни розгорнули величезний банер із зображенням Адольфа Гітлера.

    Окрім того, фанати використовували фаєри, стверджує видання Infobae, яке опублікувало підтвердження.

    Подібним чином прихильники клубу намагалися вчинити тиск у дербі на команду «Аль-Меррейх» і їхніх футболістів.

    Зазначається, що поліція не стала втручатися, щоб не створювати заворушень, а телебачення не стало показувати кадри.

    Проте, це не завадило поширилися фотографіям і відео через соціальні мережі серед фанатів.

    Читайте також

    Додається, що футболісти підійшли до фанатів і просили зняти банери.

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ фанати
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ